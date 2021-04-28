В 2021 году во Львове не будут проводить никаких массовых мероприятий на Пасху. Традиционные гаивки в парке культуры и "Шевченковском гаю" не состоятся. Мэрия призывает львовян праздновать дома.

Сейчас Львов находится в желтой карантинной зоне. Однако, по решению городской комиссии ТЭБ и ЧС, в городе не рекомендуют проводить массовые мероприятия.

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Во Львове не будут проводить никаких массовых мероприятий

Директор департамента развития Львовского городского совета Наталья Бунда рассказала, что в мэрии призывают львовян праздновать Пасху дома со своими семьями.

Город не проводит никаких массовых мероприятий, и призываем другие организации, институты также отказаться от мероприятий. Не смотря на то, что мы в желтой зоне, мы все равно живем в условиях карантина,

– отметила чиновница.

Бунда добавила, что в Музее народной архитектуры и быта имени Шептицкого и Парке культуры, где традиционно ежегодно праздновали Пасху и проводили гаивки, в 2021 году не будут устраивать никаких мероприятий.

"Это все нужно для того, чтобы обезопасить людей, сделать максимально безопасные условия в нашем городе на праздники. Мы призываем всех воздержаться от проведения массовых мероприятий, проводить Пасху в узких семейных кругах и заботиться о собственном здоровье", – подытожила чиновница.

Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове

По состоянию на 28 апреля во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 63,08 тысячи человек. 48,84 тысячи больных уже выздоровели, а 1574 – умерли от осложнений COVID-19.

Лаборатории 27 апреля провели 2948 ПЦР-тестов. 530 из них оказались положительными.

По решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, с 26 апреля Львовщина перешла в желтую зону.

В свою очередь, во Львове ослабили карантинные ограничения.



Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала