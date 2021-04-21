Пасха во Львове: в ЛГС рассказали, состоится ли традиционная ярмарка
Во Львове несколько улучшилась ситуация с коронавирусом. Однако город до сих пор находится в красной зоне, поэтому Пасху будут праздновать с соблюдением всех карантинных ограничений.
Источник:Львовский горсовет
Во Львове количество больных коронавирусом, требующих госпитализации, остается достаточно высоким. По состоянию на 21 апреля в стационарах городских больниц находятся более 900 пациентов.
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Во Львове не будет традиционной Пасхальной ярмарки
В 2021 году во Львове не будет традиционной Пасхальной ярмарки. Город сейчас находится в красной зоне. Поэтому, чтобы минимизировать социальные контакты и избежать скопления людей, ярмарка проводиться не будет.
Сейчас в городе количество больных с тяжелым течением болезни, которые требуют госпитализации, остается достаточно высоким. Поэтому городские власти просят львовян быть осторожными и придерживаться карантина.
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Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове
- Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили в более 61,40 тысяч человек. 45,28 тысячи больных уже выздоровели, а 1 491 пациент умер.
- Лабораторные медцентры 20 апреля провели 2 225 ПЦР-тестов. 492 из них оказались положительными.
- Согласно решению государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, 25 марта Львовщина перешла в красную зону. Сейчас в области действуют ограничения, предусмотренные для высокого уровня эпидемической опасности.
- В свою очередь, во Львове городская комиссия ТЭБ и ЧС решила продолжить локдаун до 4 мая и несколько ослабить карантин.
- В городе возобновили работу начальных школ, летних площадок и непродовольственных рынков.
Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала
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