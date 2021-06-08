Мать мальчика пребывала в отчаянии. Мальчик исчез, когда она на минуту отвернулась.
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Мальчик уехал на самокате с детской площадки
- К патрульным примерно в 21:00 подбежала обеспокоенная женщина.
- Она сказала, что в течение часа пыталась найти 3-летнего сына своей знакомой, однако поиски были безрезультатными.
- Полицейские приехали к матери ребенка. Она была чрезвычайно взволнована.
- Женщина рассказала, что на миг отвернулась, а потом уже не смогла найти своего сына на детской площадке на улице Сыхивской.
- 3-летний мальчик уехал на самокате в неизвестном направлении.
Патрульные разыскали 3-летнего беглеца / Фото Патрульной полиции Львовщины
Маленький беглец проехал 2 километра
Патрульные передали ориентировку всем экипажам полиции, которые были на Сыхове. За считанные минуты полицейские нашли мальчика.
Он находился почти в 2 километрах от места побега – на улице Вернадского. Патрульные отвезли 40-летнюю маму с сыном в отдел полиции для выяснения обстоятельств.