Мать мальчика пребывала в отчаянии. Мальчик исчез, когда она на минуту отвернулась.

Интересно В фонтанах и мусорниках: где львовяне паркуют электросамокаты – курьезные фото и видео

Мальчик уехал на самокате с детской площадки

К патрульным примерно в 21:00 подбежала обеспокоенная женщина.

Она сказала, что в течение часа пыталась найти 3-летнего сына своей знакомой, однако поиски были безрезультатными.

Полицейские приехали к матери ребенка. Она была чрезвычайно взволнована.

Женщина рассказала, что на миг отвернулась, а потом уже не смогла найти своего сына на детской площадке на улице Сыхивской.

3-летний мальчик уехал на самокате в неизвестном направлении.



Патрульные разыскали 3-летнего беглеца / Фото Патрульной полиции Львовщины

Маленький беглец проехал 2 километра

Патрульные передали ориентировку всем экипажам полиции, которые были на Сыхове. За считанные минуты полицейские нашли мальчика.

Он находился почти в 2 километрах от места побега – на улице Вернадского. Патрульные отвезли 40-летнюю маму с сыном в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Обратите внимание! Во Львове 26 мая спецназовец по дороге на работу нашел пропавшего 12-летнего мальчика. Интересно, что правоохранитель уже второй раз находит этого же школьника. В прошлый раз он сбежал из дома в марте.