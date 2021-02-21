Патрульные задержали двух предполагаемых воров автозапчастей на проспекте Красной Калины. Те успели снять с авто значок и дорогостоящую деталь. Мужчины пытались убежать. Один из них даже закопался в снег.

21 февраля, в 7 утра львовские патрульные получили вызов о неизвестных у автомобиля Mazda 6 на проспекте Красной Калины. По полученной информации, мужчины странно присели возле машины. Читайте также Во Львове произошла стрельба: один из мужчин попал в больницу – фото Правоохранители немедленно отправились на место происшествия. Заметив служебное авто полицейских, предполагаемые злоумышленники начали убегать. Одного из двоих задержали практически сразу. Другого - через 10 минут. 36-летний мужчина странно себя вел. Он пытался скрыться от работников патрульной полиции, закопав себя в снег под деревом в парке. Во время проверки правоохранители обнаружили у него пакетик с неизвестным порошком. Злоумышленники успели снять с автомобиля значок и дорогостоящую запчасть. Особ задержали. По предварительной информации патрульных, мужчины причастны к нескольким похожим эпизодам.