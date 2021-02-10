Турецкий лоукостер Pegasus Airlines открыл продажу билетов на прямые сезонные рейсы Львов – Бодрум. Самолеты компании начнут курсировать с 2 июня 2021 года.

Компания уже внесла рейс Львов – Бодрум в расписание полетов до 30 октября 2021 года. Самолеты будут курсировать три раза в неделю.

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Как будут выполнять рейсы Львов – Бодрум

График рейсов Львов – Бодрум предусматривает полеты ночью три раза в неделю по понедельникам, средам и субботам.

Вылеты из Бодрума будут проходить в 1:40. Самолет будет прибывать во Львов в 4:05.

Обратные вылеты из Львова будут проходить в 4:45. Так, в Бодрум авиасудно будет прибывать в 6:45.

Минимальная цена билета на рейс Львов – Бодрум в одну сторону начинается от 76 долларов. Такой билет учитывает перевозки только одного места ручной клади с габаритами 55х40х20 сантиметров без ограничения веса. Стоимость билета с учетом багажа весом 20 килограммов составляет от 84 долларов в одну сторону.

Обратите внимание! Рейсы Бодрум – Львов – не новые для лоукостера Pegasus Airlines. Авиакомпания в 2020 году уже обслуживала этот маршрут в сезоне летней навигации. Также в течение всего года лоукостер выполняет прямые рейсы из Львова в стамбульский аэропорт Сабиха Гекчен и предлагает пассажирам пересадки на другие свои международные и внутренние маршруты.