Лоукостер Pegasus Airlines открыл продажу билетов на рейсы со Львова в Турцию: детали
Турецкий лоукостер Pegasus Airlines открыл продажу билетов на прямые сезонные рейсы Львов – Бодрум. Самолеты компании начнут курсировать с 2 июня 2021 года.
Источник:Аvianews.com
Компания уже внесла рейс Львов – Бодрум в расписание полетов до 30 октября 2021 года. Самолеты будут курсировать три раза в неделю.
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Как будут выполнять рейсы Львов – Бодрум
График рейсов Львов – Бодрум предусматривает полеты ночью три раза в неделю по понедельникам, средам и субботам.
- Вылеты из Бодрума будут проходить в 1:40. Самолет будет прибывать во Львов в 4:05.
- Обратные вылеты из Львова будут проходить в 4:45. Так, в Бодрум авиасудно будет прибывать в 6:45.
Минимальная цена билета на рейс Львов – Бодрум в одну сторону начинается от 76 долларов. Такой билет учитывает перевозки только одного места ручной клади с габаритами 55х40х20 сантиметров без ограничения веса. Стоимость билета с учетом багажа весом 20 килограммов составляет от 84 долларов в одну сторону.
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