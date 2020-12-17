На Львовщине 16 декабря 50-летний мужчина перебегал дорогу. Сначала его сбил Ford, а затем переехал фургон Volkswagen. Пешеход погиб на месте ДТП.

Авария произошла около 17:30 на трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошла авария

Около 17:30 на трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская 45-летний водитель автомобиля Ford сбил пешехода, 50-летнего жителя одного из сел района, который перебегал дорогу.

После этого на мужчину наехал фургон Volkswagen, который ехал позади Ford.

За рулем фургона находился 41-летний водитель.

Пешеход получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Мужчина умер на месте аварии.



Пешехода, который перебегал дорогу, переехали 2 авто / Фото полиции Львовщины

Что грозит виновному в ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.