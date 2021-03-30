Во Львове продолжили усиленный карантин, поскольку продолжается рост количества больных COVID-19. Однако перед Пасхальными праздниками ограничения могут снова ослабить.

Об этом рассказал городской глава Львова Андрей Садовый. Он добавил, что также ведут разговоры с местными предпринимателями.

Внимание Локдаун во Львове продлили до 12 апреля

По его словам, очень важно объяснить, особенно всем ФЛП, о важности карантина, по меньшей мере до 12 числа.

Уже перед Пасхой мы разрешим большую активность, потому что сейчас и так достаточно спокойный сезон,

– подчеркнул Садовый.

Он также добавил, региональные локдауны имеют свое влияние, хоть и не стопроцентное. А тех, кто будут нарушать ограничения будут штрафовать.

Во Львове продлили карантин до 12 апреля: Садовый объяснил, почему

По его словам, количество госпитализированных перевалило за тысячу. По состоянию на 30 марта в стационарах львовских больниц находятся 1 017 человек.

Садовый подчеркнул, что резерв коек для начала планировали в 1 300 мест, сегодня увеличивают его до 2 000.

"Но если будет такая динамика, когда ежедневно плюс 60 – 70 новых больных, то это будет сложно. Поэтому по просьбе главных врачей всех наших ковидных больниц, мы на комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение продлить карантин до 12 апреля", – объяснил Садовый.

Поэтому городской глава призвал жителей Львова максимально соблюдать ограничения и без лишней необходимости не выходить из дома.

Ограничения, которые действуют во Львове

Транспорт перейдет в режим спецперевозок, льготный проезд отменяют.

Все детские сады будут работать в режиме дежурных групп для детей.

Школьники продолжат учиться дистанционно.

Непродовольственные и строительные магазины, также заведения питания могут работать только на вынос и по предварительному заказу.

Все рынки закрывают.

Летние площадки тоже не будут работать минимум до 12 апреля.

Любые массовые мероприятия запрещены.

Садовый о локдауне во Львове: смотрите видео 24 канала