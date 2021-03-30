Перед Пасхой во Львове карантин ослабят, – Садовый
Во Львове продолжили усиленный карантин, поскольку продолжается рост количества больных COVID-19. Однако перед Пасхальными праздниками ограничения могут снова ослабить.
Источник:24 канал
Об этом рассказал городской глава Львова Андрей Садовый. Он добавил, что также ведут разговоры с местными предпринимателями.
Внимание Локдаун во Львове продлили до 12 апреля
По его словам, очень важно объяснить, особенно всем ФЛП, о важности карантина, по меньшей мере до 12 числа.
Уже перед Пасхой мы разрешим большую активность, потому что сейчас и так достаточно спокойный сезон,
– подчеркнул Садовый.
Он также добавил, региональные локдауны имеют свое влияние, хоть и не стопроцентное. А тех, кто будут нарушать ограничения будут штрафовать.
Во Львове продлили карантин до 12 апреля: Садовый объяснил, почему
По его словам, количество госпитализированных перевалило за тысячу. По состоянию на 30 марта в стационарах львовских больниц находятся 1 017 человек.
Садовый подчеркнул, что резерв коек для начала планировали в 1 300 мест, сегодня увеличивают его до 2 000.
"Но если будет такая динамика, когда ежедневно плюс 60 – 70 новых больных, то это будет сложно. Поэтому по просьбе главных врачей всех наших ковидных больниц, мы на комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение продлить карантин до 12 апреля", – объяснил Садовый.
Поэтому городской глава призвал жителей Львова максимально соблюдать ограничения и без лишней необходимости не выходить из дома.
Ограничения, которые действуют во Львове
- Транспорт перейдет в режим спецперевозок, льготный проезд отменяют.
- Все детские сады будут работать в режиме дежурных групп для детей.
- Школьники продолжат учиться дистанционно.
- Непродовольственные и строительные магазины, также заведения питания могут работать только на вынос и по предварительному заказу.
- Все рынки закрывают.
- Летние площадки тоже не будут работать минимум до 12 апреля.
- Любые массовые мероприятия запрещены.
Садовый о локдауне во Львове: смотрите видео 24 канала
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