В Карпатах спасатели и волонтеры 2 дня разыскивали заблудившегося туриста со Львова. 15 января его нашли уже на территории Румынии. Мужчина был настолько истощен, что передвигался на 4-х конечностях.

"Я 5 дней не видел людей", – заблудившийся

Туриста нашли благодаря свету от фонарика. Об этом ТСН рассказал спасатель-волонтер Богдан Фаштрига.

Актуально Бродил в горах в сильный мороз: львовянина, который исчез в Карпатах, нашли в Румынии

Мы увидели одинокий фонарик в лесу, он был примерно в 400 метрах от координат с палаткой,

– вспомнил Фаштрига.

На своей странице в фейсбуке волонтер рассказал, что когда они наткнулись на заблудившегося Степана, на руках у него были носки. Он разметал снег, чтобы передвигаться.

"О, люди! Давно так людей не видел, 5 дней", – такой была первая реакция львовянина, рассказал спасатель.

Поисковики говорят, если бы не вышли за Степаном сразу, то до рассвета он мог бы не дожить. Туриста транспортировали в приют 15 часов.

Туриста спускали на санках

"У пострадавшего еще не было снегоступов и каждый шаг по целине – это просто провал по пояс, потому что очень много свежего и морозного снега выпало. Мы в результате с напарником просто пробивали дорогу своими лыжами. Вверх он шел, а вниз мы его спускали на санях", – рассказал волонтер Алексей Тригубяк.

Читайте также В Карпатах выпало до 96 сантиметров снега: сохраняется опасность лавин – фото

Далее спасатели еще 4 километра на специальных носилках транспортировали туриста от убежища в Рахов.

Заблудившийся не был экипирован

По словам волонтера-спасателя, Степан был экипирован как новичок. Его снаряжение не было рассчитано для зимних гор. Например, палатка сломалась под давлением снега. В рюкзаке было много лишних вещей: принадлежности для рисования, различные бытовые вещи, "которые нужны в гостиницах, а не в туристическом походе".

Руководитель горной поисково-спасательной части ГСЧС Закарпатья Александр Гуляк рассказал, что Степан был сам в горах 8 дней. Спасатель отметил, что нельзя идти в горы самому, особенно, когда есть опасность схода лавин.

Обратите внимание! По словам волонтеров, Спепан решил совершить восхождение на гору Поп Иван – высотой 1936 метров. Однако из-за сильного снегопада 14 января он заблудился. Мужчина сам позвонил спасателям и своему товарищу и пожаловался, что его палатку засыпает снегом.