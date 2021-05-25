Ремонтні роботи розпочались о 8:00 25 травня. Реконструкцію вулиці проводить підрядна організація ТзОВ "Онур" на замовлення ЛКП "Львівавтодор".

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Частину вулиці Пилипа Орлика перекрили

Через проведення ремонтних робіт частину вулиці Пилипа Орлика, від вулиці Віри, Надії, Любові до будинку №2, перекрили. Обмеження руху транспорту триватиме з 25 травня до 31 грудня. Прессекретар ЛКП "Львівавтодор" Олексій Хміль розповів, що попередню ділянку, від вулиці Миколайчука до Віри, Надії, Любові, відремонтували у 2020 році.

Підрядна організація ТзОВ "Онур" планує розставляти тимчасові знаки й бар'єрні загородження для в'їзду авто на цю ділянку робіт, згідно з тимчасовою схемою організації дорожнього руху, погодженою патрульною поліцією,

– додав Хміль.

За його словами, після завершення робіт на цій ділянці розпочнуть реконструкцію наступної, адже вулиця Пилипа Орлика повинна бути повністю відремонтована – від вулиці Миколайчука до Мазепи.

Об'їзд ділянки дороги відбуватиметься за затвердженою схемою.

Цікаво! Реконструкція вулиці Пилипа Орлика розпочалася у 2020 році. Вартість робіт становить 74,8 мільйона гривень



Схема об'їзду перекритої ділянки вулиці Пилипа Орлика / Фото ЛМР