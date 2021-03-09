Во Львове произошла жестокая драка между подростками / Фото из открытых источников

Правоохранители 7 марта задержали подростков, которые жестоко подрались в одном из спальных районов Львова. У 15-летнего парня медики диагностировали перелом и множественные травмы, а в 17-летнего – ножевые ранения.