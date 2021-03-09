Переломы и ножевые ранения: во Львове жестоко подрались подростки
Во Львове произошла жестокая драка между подростками / Фото из открытых источников
Правоохранители 7 марта задержали подростков, которые жестоко подрались в одном из спальных районов Львова. У 15-летнего парня медики диагностировали перелом и множественные травмы, а в 17-летнего – ножевые ранения.
Источник:полиция Львовщины
Правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас они устанавливают обстоятельства происшествия.
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Во Львове подрались подростки
- Около 20:15 правоохранителям поступило сообщение о том, что на улице Любинский происходит драка между подростками.
- По указанному адресу немедленно выехали полицейские.
- На месте происшествия правоохранители увидели подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Все ребята были львовянами.
- Медики госпитализировали 2 участников драки.
- У одного из них, 15-летнего парня, диагностировали перелом и множественные ушибы тела, а у другого, 17-летнего, – ножевые ранения.
- Полицейские изъяли и направили на экспертизу нож, которым, вероятно, ранили несовершеннолетнего.
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения". Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 8 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Полицейские пытаются установить все обстоятельства происшествия.
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