Львовские патрульные 16 февраля выписали админпротокол на пьяного водителя внедорожника, у которого не было прав. Мужчина застрял в сугробе и не мог выехать из снежной ловушки.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Героев УПА и Боберского. На пьяного водителя в течение года выписали несколько постановлений и админпротоколов.

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Как мужчина попал в сугроб

Ночью 16 февраля патрульные получили вызов о том, что на перекрестке улиц Героев УПА и Боберского внедорожник въехал в сугроб снега.

Правоохранители немедленно отправились на место вызова. Там они увидели автомобиль Kia Sorento, который не мог выехать из снежной ловушки.

За рулем находился 49-летний львовянин.

Патрульные сразу заметили, что мужчина был пьян.

На вопрос, почему водитель сел за руль в состоянии опьянения, он ответил лишь, что хотел перепарковаться.

Оказалось, что Железнодорожный райсуд в марте 2020 года лишил львовянина водительского удостоверения.

Тогда его привлекли к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

С тех пор правоохранители неоднократно выносили на нарушителя постановления за управление автомобилем без водительского удостоверения.



У пьяного водителя не было водительских прав / Фото патрульной полиции Львовщины

Правоохранители составили на водителя еще один протокол

Патрульные составили на водителя админпротокол за "управление транспортным средством в состоянии опьянения второй раз за год". Также правоохранители вынесли на него постановление.

Патрульные направили рапорт в отдел полиции для открытия уголовного производства за "умышленное неисполнение решения суда, вступившее в законную силу". Санкция статьи предусматривает наказание – от 8,5 до 17 тысяч гривен штрафа или лишение свободы на срок до 3 лет.