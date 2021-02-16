Хотел перепарковаться: во Львове пьяный водитель внедорожника без прав влетел в сугроб – фото
Львовские патрульные 16 февраля выписали админпротокол на пьяного водителя внедорожника, у которого не было прав. Мужчина застрял в сугробе и не мог выехать из снежной ловушки.
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Инцидент произошел на перекрестке улиц Героев УПА и Боберского. На пьяного водителя в течение года выписали несколько постановлений и админпротоколов.
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Как мужчина попал в сугроб
- Ночью 16 февраля патрульные получили вызов о том, что на перекрестке улиц Героев УПА и Боберского внедорожник въехал в сугроб снега.
- Правоохранители немедленно отправились на место вызова. Там они увидели автомобиль Kia Sorento, который не мог выехать из снежной ловушки.
- За рулем находился 49-летний львовянин.
- Патрульные сразу заметили, что мужчина был пьян.
- На вопрос, почему водитель сел за руль в состоянии опьянения, он ответил лишь, что хотел перепарковаться.
- Оказалось, что Железнодорожный райсуд в марте 2020 года лишил львовянина водительского удостоверения.
- Тогда его привлекли к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.
- С тех пор правоохранители неоднократно выносили на нарушителя постановления за управление автомобилем без водительского удостоверения.
У пьяного водителя не было водительских прав / Фото патрульной полиции Львовщины
Правоохранители составили на водителя еще один протокол
Патрульные составили на водителя админпротокол за "управление транспортным средством в состоянии опьянения второй раз за год". Также правоохранители вынесли на него постановление.
Патрульные направили рапорт в отдел полиции для открытия уголовного производства за "умышленное неисполнение решения суда, вступившее в законную силу". Санкция статьи предусматривает наказание – от 8,5 до 17 тысяч гривен штрафа или лишение свободы на срок до 3 лет.
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