Перестрелка на "Рождественской ярмарке": во Львове подстрелили охранника – фото
В Львове 11 января задержали злоумышленника, который подстрелил охранника на "Рождественской ярмарке". Между мужчинами возник конфликт, и разгоряченный львовянин достал револьвер и выстрелил в противника.
Инцидент произошел около 21:00. Сейчас правоохранители проводят расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как мужчина подстрелил охранника "Рождественской ярмарки"
- Около 21:00 правоохранителям поступило сообщение о том, что на проспекте Свободы во Львове ранили мужчину.
- На место вызова сразу выехали полицейские.
- Пострадавшим оказался сотрудник службы охраны ярмарке, 33-летний житель Мостиского района.
- Правоохранители установили, что мужчину подстрелил посетитель "Рождественской ярмарки" – 45-летний львовянин.
- Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил из револьвера.
- Пуля попала в охранника. Медики оказали ему помощь.
Злоумышленник подстрелил охранника во время ссоры / Фото полиции Львовщины
Что грозит мужчине
Следователи открыли уголовное производство за хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 7 лет за решеткой.
Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Полицейские изъяли оружие, из которого стрелял мужчина, и направили его на экспертизу. Следователи проводят досудебное расследование.
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