В Львове 11 января задержали злоумышленника, который подстрелил охранника на "Рождественской ярмарке". Между мужчинами возник конфликт, и разгоряченный львовянин достал револьвер и выстрелил в противника.

Инцидент произошел около 21:00. Сейчас правоохранители проводят расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как мужчина подстрелил охранника "Рождественской ярмарки"

Около 21:00 правоохранителям поступило сообщение о том, что на проспекте Свободы во Львове ранили мужчину.

На место вызова сразу выехали полицейские.

Пострадавшим оказался сотрудник службы охраны ярмарке, 33-летний житель Мостиского района.

Правоохранители установили, что мужчину подстрелил посетитель "Рождественской ярмарки" – 45-летний львовянин.

Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил из револьвера.

Пуля попала в охранника. Медики оказали ему помощь.

Злоумышленник подстрелил охранника во время ссоры / Фото полиции Львовщины

Что грозит мужчине

Следователи открыли уголовное производство за хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 7 лет за решеткой.

Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Полицейские изъяли оружие, из которого стрелял мужчина, и направили его на экспертизу. Следователи проводят досудебное расследование.