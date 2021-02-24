Перевозил 1,7 тысячи пачек сигарет в обшивке автомобиля: таможенники задержали контрабандиста
Сотрудники Галицкой таможни 24 февраля разоблачили контрабандиста. В обшивке дверей и потолка автомобиля мужчины таможенники нашли 1,7 тысячи пачек сигарет.
Источник:Галицкая таможня
Инцидент произошел ночью на пункте пропуска Шегини – Медика. Таможенники направят дело в суд.
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Как задержали контрабандиста
- Ночью на пункте пропуска Шегини – Медика таможенники пресекли попытку незаконного перемещения свыше 1,7 тысячи пачек сигарет.
- Сигареты пытался вывезти в Польшу 34-летний житель Черновицкой области.
- Для этого он выбрал полосу движения "зеленый коридор", что означало, что мужчина не перевозит товары, требующие обязательного декларирования.
- Сигареты без марок акцизного сбора Украины он спрятал в полостях автомобиля Mercedes-Benz Vito, в частности за обшивкой дверей и потолка.
Авто остановили на пункте пропуска Шегини – Медика / Фото Галицкой таможни
Какое наказание грозит мужчине
Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил из-за "перемещения товаров через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля". Санкция статьи предусматривает наказание – штраф в размере 100% стоимости товаров с последующей их конфискацией.
Таможенники изъяли контрабандные сигареты. Их стоимость установит экспертиза. Вскоре дело направят в суд.
В машине нашли 1,7 тысячи пачек сигарет / Фото Галицкой таможни
Мужчина перевозил сигареты в обшивке авто / Фото Галицкой таможни
Таможенники направят дело в суд / Фото Галицкой таможни
Суд изберет мужчине наказание / Фото Галицкой таможни
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