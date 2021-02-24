Сотрудники Галицкой таможни 24 февраля разоблачили контрабандиста. В обшивке дверей и потолка автомобиля мужчины таможенники нашли 1,7 тысячи пачек сигарет.

Инцидент произошел ночью на пункте пропуска Шегини – Медика. Таможенники направят дело в суд.

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Как задержали контрабандиста

Ночью на пункте пропуска Шегини – Медика таможенники пресекли попытку незаконного перемещения свыше 1,7 тысячи пачек сигарет.

Сигареты пытался вывезти в Польшу 34-летний житель Черновицкой области.

Для этого он выбрал полосу движения "зеленый коридор", что означало, что мужчина не перевозит товары, требующие обязательного декларирования.

Сигареты без марок акцизного сбора Украины он спрятал в полостях автомобиля Mercedes-Benz Vito, в частности за обшивкой дверей и потолка.



Авто остановили на пункте пропуска Шегини – Медика / Фото Галицкой таможни

Какое наказание грозит мужчине

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил из-за "перемещения товаров через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля". Санкция статьи предусматривает наказание – штраф в размере 100% стоимости товаров с последующей их конфискацией.

Таможенники изъяли контрабандные сигареты. Их стоимость установит экспертиза. Вскоре дело направят в суд.



В машине нашли 1,7 тысячи пачек сигарет / Фото Галицкой таможни



Мужчина перевозил сигареты в обшивке авто / Фото Галицкой таможни



Таможенники направят дело в суд / Фото Галицкой таможни



Суд изберет мужчине наказание / Фото Галицкой таможни