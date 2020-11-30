На Львовщине 29 ноября задержали россиянина, который перевозил нелегалов из Азии. В машине злоумышленника ехали 3 мужчин – 2 гражданина Узбекистана и один – Таджикистана.

Машину с нелегалами остановили на трассе Львов – Ужгород. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы. Интересно Перевозили на гироплане: на Закарпатье за контрабанду задержали священника и пограничника – фото Как задержали россиянина, перевозившего нелегалов Пограничный наряд отдела "Сянки" остановил автомобиль Volkswagen.

За рулем автомобиля находился россиянин. Кроме водителя в Volkswagen были еще 3 иностранца.

У пассажиров не было всех необходимых документов. Также никто не мог четко объяснить, куда они едут.

У россиянина был вид на жительство в Украине.

Двое мужчин назвались гражданами Узбекистана.

Еще один пассажир был гражданином Таджикистана и имел при себе документы.

В багажнике автомобиля пограничники обнаружили вещи и запас продуктов. Смотрите видео задержания нелегалов на Львовщине: Что грозит мужчинам Нарушителей доставили в пограничное подразделение для составления админпротоколов за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения госграницы Украины. Действия водителя, гражданина Российской Федерации, подпадают под признаки правонарушений, которые предусмотрены 2 статьями: Незаконная перевозка иностранцев и лиц без гражданства по территории Украины;

Нарушение пограничного режима в пунктах пропуска через госграницу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.