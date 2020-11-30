Перевозил нелегалов из Азии: на Львовщине задержали россиянина – видео
На Львовщине 29 ноября задержали россиянина, который перевозил нелегалов из Азии. В машине злоумышленника ехали 3 мужчин – 2 гражданина Узбекистана и один – Таджикистана.
Машину с нелегалами остановили на трассе Львов – Ужгород. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
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Как задержали россиянина, перевозившего нелегалов
- Пограничный наряд отдела "Сянки" остановил автомобиль Volkswagen.
- За рулем автомобиля находился россиянин. Кроме водителя в Volkswagen были еще 3 иностранца.
- У пассажиров не было всех необходимых документов. Также никто не мог четко объяснить, куда они едут.
- У россиянина был вид на жительство в Украине.
- Двое мужчин назвались гражданами Узбекистана.
- Еще один пассажир был гражданином Таджикистана и имел при себе документы.
- В багажнике автомобиля пограничники обнаружили вещи и запас продуктов.
Смотрите видео задержания нелегалов на Львовщине:
Что грозит мужчинам
Нарушителей доставили в пограничное подразделение для составления админпротоколов за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения госграницы Украины.
Действия водителя, гражданина Российской Федерации, подпадают под признаки правонарушений, которые предусмотрены 2 статьями:
- Незаконная перевозка иностранцев и лиц без гражданства по территории Украины;
- Нарушение пограничного режима в пунктах пропуска через госграницу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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