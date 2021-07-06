Перевозил в баке сигареты: львовские таможенники забрали у мужчины авто – фото

6 июля 2021 , 12:45
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Источник:

Львовская таможня

Таможенники 5 июля обнаружили в топливном баке микроавтобуса контрабандные сигареты. За такое правонарушение водителю грозит штраф и конфискация автомобиля.

Инцидент произошел в пункте пропуска Краковец – Корчева. Дело будет рассматривать суд.

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В баке обнаружили 300 пачек сигарет

  • Примерно в 23: 30 в пункт пропуска Краковец – Корчева прибыл микроавтобус Mersedes-Benz.
  • Для въезда в Польшу водитель выбрал полосу движения "красный коридор".
  • У таможенников возникло подозрение, что в автомобиле могут быть скрытые товары.
  • Они подали запрос в единую автоматизированную информационную систему.
  • Работники таможни выяснили, что на этого водителя, 34-летнего жителя одного из сел Яворовщины, в мае составляли протокол за нарушение таможенных правил.
  • Машину сразу отправили на углубленный осмотр.
  • Так, таможенники нашли в хранилище, которое оборудовали в топливном баке, 300 пачек сигарет "Минск SUPERSLIM" без акцизных марок.


Водитель пытался провезти в Польшу сигареты / Львовская таможня

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Водителю грозит конфискация машины

На мужчину составили протокол за "перемещение товаров через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля". За такое правонарушение ему грозит штраф в размере 200% стоимости товаров с их последующей конфискацией. Также у мужчины могут конфисковать авто.

Таможенники изъяли у водителя сигареты и автомобиль. Стоимость контрабанды установит экспертиза. Вскоре дело направят в суд, который и изберет мужчине наказание.


Мужчина спрятал контрабанду в топливный бак / Львовская таможня


На водителя уже составляли протокол о нарушении таможенных правил / Львовская таможня


На этот раз таможенники нашли 300 пачек сигарет / Львовская таможня


У водителя изъяли контрабандные товары и авто / Львовская таможня

Автор: Ольга Котів