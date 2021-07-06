Перевозил в баке сигареты: львовские таможенники забрали у мужчины авто – фото

Таможенники 5 июля обнаружили в топливном баке микроавтобуса контрабандные сигареты. За такое правонарушение водителю грозит штраф и конфискация автомобиля.

Инцидент произошел в пункте пропуска Краковец – Корчева. Дело будет рассматривать суд.

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В баке обнаружили 300 пачек сигарет

Примерно в 23: 30 в пункт пропуска Краковец – Корчева прибыл микроавтобус Mersedes-Benz.

Для въезда в Польшу водитель выбрал полосу движения "красный коридор".

У таможенников возникло подозрение, что в автомобиле могут быть скрытые товары.

Они подали запрос в единую автоматизированную информационную систему.

Работники таможни выяснили, что на этого водителя, 34-летнего жителя одного из сел Яворовщины, в мае составляли протокол за нарушение таможенных правил.

Машину сразу отправили на углубленный осмотр.

Так, таможенники нашли в хранилище, которое оборудовали в топливном баке, 300 пачек сигарет "Минск SUPERSLIM" без акцизных марок.



Водитель пытался провезти в Польшу сигареты / Львовская таможня

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Водителю грозит конфискация машины

На мужчину составили протокол за "перемещение товаров через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля". За такое правонарушение ему грозит штраф в размере 200% стоимости товаров с их последующей конфискацией. Также у мужчины могут конфисковать авто.

Таможенники изъяли у водителя сигареты и автомобиль. Стоимость контрабанды установит экспертиза. Вскоре дело направят в суд, который и изберет мужчине наказание.



Мужчина спрятал контрабанду в топливный бак / Львовская таможня



На водителя уже составляли протокол о нарушении таможенных правил / Львовская таможня



На этот раз таможенники нашли 300 пачек сигарет / Львовская таможня



У водителя изъяли контрабандные товары и авто / Львовская таможня