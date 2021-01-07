На Львовщине суд вынес приговор контрабандисту. Мужчина переправлял в Польшу значительные партии сигарет с помощью самодельного вертолета.

Самодельный летательный аппарат контрабандиста нашли пограничники в селе Библо возле Нижанковичей. Мужчина был вынужден совершить аварийную посадку, потому что его вертолет поломался. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Как мужчина переправлял сигареты в Польшу

Пограничники 15 марта 2018 года в селе Библо нашли самодельный летательный аппарат с мотором от мотоцикла BMW.

В нем лежали 10 ящиков контрабандных сигарет.

Вертолет поломался, поэтому пилоту не удалось переправить их в Польшу.

Контрабандист был вынужден совершить аварийную посадку в поле.

В приговоре суда, вынесенном в конце декабря 2020 года, указано, что пилотом самодельного аппарата был житель города Бурштын.



Вертолет контрабандиста поломался, и его нашли пограничники / Фото ZAXID.NET

Как проходил суд

В марте 2018 года контрабандист не смог переправить сигареты. Однако мужчина ранее совершал полеты через границу на своем самодельном вертолете. Наконец контрабандист заключил сделку с прокурором о признании вины.

Судья Юрий Пошивак признал мужчину виновным в нарушении правил международных полетов и покушении на уголовное правонарушение. Его оштрафовали на 18,7 тысячи гривен.