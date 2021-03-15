В песчаном карьере на Львовщине произошел оползень: есть погибший
Экскаватор с водителем внутри засыпало песком / Фото ГСЧС
В Стрыйском районе произошел оползень на песчаном карьере. Экскаватор с водителем внутри засыпало песком
Источник:ГСЧС
Трагедия случилась в селе Тростянец на одном из песчаных карьеров. Технику, которой работали копатели, засыпало песком.
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Оползень в Тростянце: что известно
- Сообщение об оползне спасатели получили в 15:30 15 марта.
- ГСЧС сообщили: в Тростянце, что в Стрыйском районе, произошел оползень.
- Экскаватор с водителем внутри засыпало песком.
- На место выехали спасатели 19-й государственной пожарно-спасательной части из Николаева.
- За час спасатели деблокировали мужчину.
- Спасти его не удалось – на момент операции он уже был мертвым.
- Указано, что мужчине было 57 лет.
- Его тело передали медикам.
Мертвого мужчину деблокировали спасатели / Фото ГСЧС
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