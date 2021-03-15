В Стрыйском районе произошел оползень на песчаном карьере. Экскаватор с водителем внутри засыпало песком

Трагедия случилась в селе Тростянец на одном из песчаных карьеров. Технику, которой работали копатели, засыпало песком. Смотрите также На Львовщине пьяный помощник судьи сбил велосипедиста: фото Оползень в Тростянце: что известно Сообщение об оползне спасатели получили в 15:30 15 марта.

ГСЧС сообщили: в Тростянце, что в Стрыйском районе, произошел оползень.

Экскаватор с водителем внутри засыпало песком.

На место выехали спасатели 19-й государственной пожарно-спасательной части из Николаева.

За час спасатели деблокировали мужчину.

Спасти его не удалось – на момент операции он уже был мертвым.

Указано, что мужчине было 57 лет.

Его тело передали медикам.

Мертвого мужчину деблокировали спасатели / Фото ГСЧС