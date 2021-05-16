Так, в автобусі їхали 20 пасажирів та 2 водії. На місце одразу вирушили рятувальники.
До речі На Хмельниччині сталася жахлива ДТП: 3 автівки згоріли, є багато жертв
Пожежу локалізували о 05:25 та повністю ліквідували вже о 05:36.
Автобус вщент вигорів
Вогонь знищив моторний відсік, 27 крісел, обшивки салону та пошкодив 24 крісла. Щоправда, автобус таки вдалось врятувати.
До ліквідації пожежі залучили 9 пожежників та 2 одиниці спецтехніки.
Чи є постраждалі
На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини події та причини виникнення встановлюють.
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