На Львовщине активисты "Национального корпуса" 2 марта устроили очередную акцию протеста против бизнеса нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Они блокируют отель "Навария Нова" и завод "Керамбуд", которые принадлежат семье нардепа.

Активисты "Нацкорпуса" продолжают пикетировать бизнес Козака и Медведчука на Львовщине. По словам начальника штаба Львовской областной организации Нацкорпуса Богдана Бордуна отель "Навария Нова" и завод "Керамбуд" принадлежат "семье спонсоров терроризма".

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Как "Нацкорпус" блокировал отель и завод на Львовщине

Активисты "Нацкорпуса" требуют наложить санкции не только на Козака и Медведчука, но и на членов их семей. Ведь предприятия, которыми они фактически владеют, продолжают работать.

Просто сейчас на Львовщине активисты Нацкорпуса блокируют отель "Навария Нова" и завод "Керамбуд". Эти объекты принадлежит семье спонсоров терроризма и депутатов от "ОПЗЖ" Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку. Это уже 3 акция в рамках кампании Нацкорпуса по борьбе с коллаборационистами на Галичине,

– отметил Бордун.

По словам активистов, бизнес, движимое и недвижимое имущество, валютные счета часто принадлежат маме, сестре, брату или жене, поэтому украинской власти нужно обратить на это внимание. В частности, гостинично-ресторанный комплекс "Навария Нова", который расположен возле Львова, "фактически принадлежит маме и брату одиозного Тараса Козака".

Смотрите фото пикета гостиницы "Навария Нова" и завода "Керамбуд" / Фото Богдана Бордуна

Коротко о пикетах бизнеса Козака на Львовщине

Первый пикет Нацкорпуса против бизнеса Козака состоялся во Львове 16 февраля.

На улице Городецкой 367 во Львове возле офиса компании "Будмекс" 23 февраля состоялась вторая акция протеста партии "Национальный корпус". Тогда правоохранители задержали 6 активистов.

По данным протестующих, компании "Будмекс", "БЕТОНБУД" и "Трансмонолитавто" принадлежат "спонсорам терроризма" – депутатам от ОПЗЖ Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку.

Как отмечают организаторы, целью акций является привлечение внимания власти и общественности к "беспрепятственному функционированию бизнеса коллаборационистов".



На Козака наложили санкции / Инфографика 24 канала