Пикет против бизнеса Козака и Медведчука: "Нацкорпус" заблокировал отель и завод на Львовщине
На Львовщине активисты "Национального корпуса" 2 марта устроили очередную акцию протеста против бизнеса нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Они блокируют отель "Навария Нова" и завод "Керамбуд", которые принадлежат семье нардепа.
Источник:фейсбук Богдана Бордуна
Активисты "Нацкорпуса" продолжают пикетировать бизнес Козака и Медведчука на Львовщине. По словам начальника штаба Львовской областной организации Нацкорпуса Богдана Бордуна отель "Навария Нова" и завод "Керамбуд" принадлежат "семье спонсоров терроризма".
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Как "Нацкорпус" блокировал отель и завод на Львовщине
Активисты "Нацкорпуса" требуют наложить санкции не только на Козака и Медведчука, но и на членов их семей. Ведь предприятия, которыми они фактически владеют, продолжают работать.
Просто сейчас на Львовщине активисты Нацкорпуса блокируют отель "Навария Нова" и завод "Керамбуд". Эти объекты принадлежит семье спонсоров терроризма и депутатов от "ОПЗЖ" Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку. Это уже 3 акция в рамках кампании Нацкорпуса по борьбе с коллаборационистами на Галичине,
– отметил Бордун.
По словам активистов, бизнес, движимое и недвижимое имущество, валютные счета часто принадлежат маме, сестре, брату или жене, поэтому украинской власти нужно обратить на это внимание. В частности, гостинично-ресторанный комплекс "Навария Нова", который расположен возле Львова, "фактически принадлежит маме и брату одиозного Тараса Козака".
Смотрите фото пикета гостиницы "Навария Нова" и завода "Керамбуд" / Фото Богдана Бордуна
Коротко о пикетах бизнеса Козака на Львовщине
- Первый пикет Нацкорпуса против бизнеса Козака состоялся во Львове 16 февраля.
- На улице Городецкой 367 во Львове возле офиса компании "Будмекс" 23 февраля состоялась вторая акция протеста партии "Национальный корпус". Тогда правоохранители задержали 6 активистов.
- По данным протестующих, компании "Будмекс", "БЕТОНБУД" и "Трансмонолитавто" принадлежат "спонсорам терроризма" – депутатам от ОПЗЖ Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку.
- Как отмечают организаторы, целью акций является привлечение внимания власти и общественности к "беспрепятственному функционированию бизнеса коллаборационистов".
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