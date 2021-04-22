Каменка-Бугский райсуд Львовщины признал жительницу Радехова виновной в предоставлении ложных показаний. Женщина заявила, что ее изнасиловали 3 мужчин. Однако позже изменила показания, ведь, по ее словам, она была пьяна, когда писала заявление.

Женщина рассказывала, что ее якобы изнасиловали в 2013 году. После она хотела изменить показания, но боялась правоохранителей, которые угрожали ей тюрьмой, если она это сделает.

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Женщина солгала о своем изнасиловании

В приговоре суда говорится, что, по словам женщины, изнасилование произошло в июне 2013 года в Радехове.

Она заявляла, что трое мужчин, применяя физическую силу, положили ее на собачью будку и изнасиловали.

Во время следствия женщина неоднократно давала показания об этом случае.

Однако в 2018 году она решила изменить показания. Тогда суд оправдал подозреваемых в изнасиловании.

Женщина рассказала, что писала заявление, когда была пьяна.

Позже она хотела изменить показания. Однако правоохранители начали угрожать ей тюрьмой, поэтому женщина испугалась.

По ее словам, в половое сношение со всеми подсудимыми она вступила добровольно.

Во время судебного заседания, женщина рассказала, что сожалеет о своей лжи.

Она добавила, что осуждает свои действия и просила суд ее строго не наказывать.

Женщине присудили год испытательного срока

Судья Каменка-Бугского райсуда Львова Ульяна Костюк, исследовав материалы дела, признала женщину виновной в даче ложных показаний и введении суда в заблуждение.

Ей назначили 3 года за решеткой. Однако подсудимую сразу освободили от отбывания наказания, установив взамен год испытательного срока.

Интересно! Двое подозреваемых в изнасиловании в суде требуют взыскать из госбюджета 300 и 350 тысяч гривен морального ущерба. Суды первой инстанции удовлетворили их иски. Однако пока одно дело находится на рассмотрении в апелляционном суде, а другое – в кассации.