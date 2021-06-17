По словам Ломаги, он сам создал фейковый аккаунт. Свой аккаунт депутат назвал "Ивасик Телесик".

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На горячую линию в фейсбуке пишут с фейковых аккаунтов

В фейсбуке есть страница "Горячей линии города Львова". Сюда местные жители присылают свои жалобы. Очевидно, что сообщения львовян помогают райадминистрациям оперативно реагировать на любые неприятные ситуации в городе. Да, большинство проблем очень быстро решают.

Однако депутат Львовского горсовета Юрий Ломага имеет немного другое мнение. Он считает, что жалобы присылают люди с фейковых аккаунтов.

"Может вам неизвестно, но я хочу вам такое сказать, что люди из фейсбука, фейковые люди, регистрируются, какие-то там забрасывают обращения, и потом все администрации отвечают им. И на это уходит безумное количество времени", – отметил народный избранник.

На заседание сессии 17 июня Ломага призвал администраторов "Горячей линии города Львова" не реагировать на такие анонимные обращения.

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Ломага создал фейковый аккаунт

Депутат добавил, что в Украине существует закон, согласно которому граждане должны подавать свои обращения в бумажной форме.

Этот человек в фейсбуке, он даже не верифицирован. Я специально взял "Ивасик Телесик" и бросаю этакие глупости. Понимаете? И на те глупости люди тратят свое время. Может мы остановимся заниматься пиаром через фейсбук?

– подытожил депутат.

Ломага отметил, что он со своего фейкового аккаунта пишет на страницу "Горячей линии Львова" абсурдные жалобы, на которые реагируют чиновники. Однако журналистам не удалось найти "Ивасика Телесика" среди участников сообщества.

Заметьте! Фейсбук-группу "Горячая линия города Львова" создали в 2018 году. Сейчас она насчитывает более 92 тысяч участников. Сообщество необходимо для взаимодействия львовян с чиновниками мэрии. Ее администрируют несколько сотрудников горсовета.