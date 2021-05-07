Инцидент произошел примерно в 1:00. Патрульные составили на водителя протокол.

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Пьяная водитель напала на патрульную

Около 1: 00 на улице Патона патрульные заметили машину Lexus, водитель которой, повернул налево, не включив светового указателя.

Полицейские остановили автомобиль.

За его рулем находилась женщина. Она отказалась предоставить документы и пыталась скрыться с места происшествия.

Водитель не выполняла указаний полицейских и вела себя неадекватно. Патрульные заметили, что она была пьяна.

Женщину пригласили проехать в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Правоохранители установили, что водителем Lexus была 43-летняя львовянка.

В начале января женщину дважды в течение дня остановили пьяной. С 12 марта 2021 года лишили прав на 1 год за нетрезвую езду.

водитель вела себя неадекватно. Она дергала полицейских за одежду и пыталась нападать.

Вследствие этого нанесла патрульной травмы. В частности, она повредила полицейской руку.

Львовянка отказалась от проверки на состояние опьянения.

Правоохранители проводят расследование

Патрульные составили на водителя протокол за то, что она в течение года дважды управляла автомобилем в состоянии опьянения. Также на женщину вынесли объединенное постановление за "управление транспортным средством лицом, лишенным такого права".

Кроме этого, полицейские написали рапорт о том, что водитель не выполняет решение суда. Поэтому теперь женщине грозит ответственность по 2 статьям Уголовного кодекса:

невыполнение судебного решения;

сопротивление полицейскому при исполнении им служебных обязанностей.

За сопротивление правоохранителям водителю может грозить наказание – 1700 до 3400 гривен штрафа, до 4 лет ограничения свободы или до 2 лет за решеткой.

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Пьяная водитель напала на патрульную / Фото патрульной полиции Львовщины