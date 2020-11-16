На Львовщине подросток попал в 3 ДТП за день фото
В Сокале, что на Львовщине, 15 ноября полицейские задержали пьяного 17-летнего водителя Toyota Land Cruiser, который вызвал 3 ДТП за день. У парня не было прав и он пытался убежать от правоохранителей.
Первая авария, которую вызвал парень, произошла около 4 часов дня на улице Тартаковской. Он въехал в металлическое ограждение. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Что натворил пьяный 17-летний парень
- Сначала парень, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, въехал в металлическое ограждение.
- После этого он столкнулся с автомобилем Audi.
- Парень на отцовской машине продолжил кататься по городу.
- На улице Шептицкого он столкнулся с Volkswagen. Однако даже после этого не остановился и продолжил движение.
- К счастью, во время ДТП, которые вызвал юноша, никто не пострадал.
Парень вызвал 3 аварии и убегал от полиции / Фото полиции Львовщины
Как задержали несовершеннолетнего нарушителя
Полицейские пытались остановить автомобиль, но парень на это не отреагировал. Тогда правоохранители начали преследовать Toyota Land Cruiser и вскоре смогли остановить машину.
За рулем Toyota находился 17-летний местный житель. Медики установили, что он был в состоянии алкогольного опьянения.
Медики установили, что 17-летний водитель был пьян / Фото полиции Львовщины
Что грозит правонарушителю
Правоохранители составили на правонарушителя 6 административных протоколов:
- Повреждение техсредств регулирования дорожного движения;
- Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения;
- Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение автомобилей;
- Невыполнение требований полицейского об остановке;
- Управление автомобилем без прав;
- Побег с места ДТП.
Санкции статей предусматривают штраф до 10,2 тысячи гривен с лишением права управления автомобилем сроком до года.
Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП.
Правоохранители составили на нарушителя 6 протоколов / Фото полиции Львовщины
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