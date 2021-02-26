Во Львовской области 25 февраля водитель Renault Kangoo разбил лопатой автомобиль патрульной полиции. Правоохранители в это время были в салоне – они составляли протокол на этого хулигана, поскольку он был пьяным за рулем.

Все началось с банального – экипаж патрульной полиции остановил машину из-за неисправной подсветки номера. Водитель-львовянин остановился и попытался на месте отремонтировать проблему, но ему это не удалось, а копы заметили в его поведении странные манеры – похоже, что пьян.

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Он согласился пройти проверку на Drager. Результат – 1,94 промилле. Полицейские сообщили, что будут составлять на нарушителя протокол и сели в служебную машину, а водитель Renault также решил подождать в своем автомобиле пока правоохранители заполнят все бумаги.

Внезапно он вышел, открыл багажное отделение и достав оттуда лопату начал крушить служебный автомобиль.

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Закончилось все тем, что на хулигана завели еще и уголовное дело за "нарушение общественного порядка, совершенного по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом" – положение статьи 296 Уголовного кодекса.

Инцидент произошел на автодороге "М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская" возле населенного пункта Куликов.