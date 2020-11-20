В центре Львова 19 ноября пьяный львовский предприниматель на Mercedes-Benz G-класс разбил 3 автомобиля. Проверка на алкоголь показала значительное превышение – 3,11 промилле.

ДТП произошло около 18:30 на улице Стефаника. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львовщины. К теме На Львовщине машина насмерть сбила велосипедиста: фото Как мужчина на внедорожнике протаранил 3 автомобиля Пьяный водитель внедорожника Mercedes-Benz G-класс сначала въехал в автомобиль BMW, а затем ударил автомобиль Opel, который припарковали рядом.

В свою очередь, Opel по инерции въехал в Mercedes.

Патрульные приехали на место ДТП. Там они увидели, что водитель – пьяный.

Правоохранители провели тест на алкоголь на устройстве Drager. Он показал результат 3,11 промилле.

По информации ZAXID.NET, автомобилем Mercedes-Benz G-класс управлял львовский предприниматель Олег Абрамов. Он занимается розничной торговлей продуктами, напитками и сигаретами с лотков и на рынках.

Сначала водитель протаранил BMW / Фото Патрульной полиции Львовщины На водителя составили 2 протокола На пьяного водителя правоохранители составили два протокола: за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП;

за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Затем пьяный водитель въехал в Opel / Фото Патрульной полиции Львовщины

Opel по инерции протаранил Mercedes / Фото Патрульной полиции Львовщины

Проверка на алкоголь показала 3,11 промилле / Фото Патрульной полиции Львовщины