Пьяный львовский предприниматель на внедорожнике разбил 3 машины: фото
В центре Львова 19 ноября пьяный львовский предприниматель на Mercedes-Benz G-класс разбил 3 автомобиля. Проверка на алкоголь показала значительное превышение – 3,11 промилле.
ДТП произошло около 18:30 на улице Стефаника. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львовщины.
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Как мужчина на внедорожнике протаранил 3 автомобиля
- Пьяный водитель внедорожника Mercedes-Benz G-класс сначала въехал в автомобиль BMW, а затем ударил автомобиль Opel, который припарковали рядом.
- В свою очередь, Opel по инерции въехал в Mercedes.
- Патрульные приехали на место ДТП. Там они увидели, что водитель – пьяный.
- Правоохранители провели тест на алкоголь на устройстве Drager. Он показал результат 3,11 промилле.
- По информации ZAXID.NET, автомобилем Mercedes-Benz G-класс управлял львовский предприниматель Олег Абрамов. Он занимается розничной торговлей продуктами, напитками и сигаретами с лотков и на рынках.
Сначала водитель протаранил BMW / Фото Патрульной полиции Львовщины
На водителя составили 2 протокола
На пьяного водителя правоохранители составили два протокола:
- за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП;
- за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.
Затем пьяный водитель въехал в Opel / Фото Патрульной полиции Львовщины
Opel по инерции протаранил Mercedes / Фото Патрульной полиции Львовщины
Проверка на алкоголь показала 3,11 промилле / Фото Патрульной полиции Львовщины
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