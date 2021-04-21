Близ Львова пьяный скутерист упал прямо во время движения: патрульные дотащили его домой – видео
В селе Рясное-Русское 20 апреля водитель заметил скутериста, который, поворачивая, упал посреди дороги. Оказалось, что мужчина был очень пьяным. Полицейские помогли добраться водителю домой, потому что он был в беспомощном состоянии.
Источник:Патрульная полиция Львовщины
До жилья скутериста оставался всего километр. Патрульные составили на него админпротокол.
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Пьяный скутерист упал посреди дороги
- Возле села Рясное-Русское днем 20 апреля водитель автомобиля Mercedes-Benz увидел как скутерист, шатаясь, осуществлял маневр поворота.
- После этого он внезапно упал посреди дороги.
- Этот инцидент зафиксировал видеорегистратор.
- Водитель сразу вызвал патрульных и предоставил им это видео.
- Патрульные установили, что скутерист был очень пьян.
- Проверка 57-летнего местного жителя на алкоголь на устройстве Drager показала результат 2,11 промилле.
Смотрите видео, как пьяный скутерист упал во время движения:
Патрульные помогли мужчине добраться домой
Полицейские составили на водителя админпротокол за "управление транспортным средством в состоянии опьянения". Также на него вынесли постановление за "управление транспортным средством лицом, не имеющим такого права". Водителю за нетрезвую езду грозит 10,2 тысячи гривен штрафа с лишением права управления транспортными средствами на год.
Мужчина был очень пьяным и беспомощным. Патрульные помогли ему добраться домой.
На скутериста составили админпротокол / Фото патрульной полиции Львовщины
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