В селе Рясное-Русское 20 апреля водитель заметил скутериста, который, поворачивая, упал посреди дороги. Оказалось, что мужчина был очень пьяным. Полицейские помогли добраться водителю домой, потому что он был в беспомощном состоянии.

До жилья скутериста оставался всего километр. Патрульные составили на него админпротокол.

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Пьяный скутерист упал посреди дороги

Возле села Рясное-Русское днем ​​20 апреля водитель автомобиля Mercedes-Benz увидел как скутерист, шатаясь, осуществлял маневр поворота.

После этого он внезапно упал посреди дороги.

Этот инцидент зафиксировал видеорегистратор.

Водитель сразу вызвал патрульных и предоставил им это видео.

Патрульные установили, что скутерист был очень пьян.

Проверка 57-летнего местного жителя на алкоголь на устройстве Drager показала результат 2,11 промилле.

Смотрите видео, как пьяный скутерист упал во время движения:

Патрульные помогли мужчине добраться домой

Полицейские составили на водителя админпротокол за "управление транспортным средством в состоянии опьянения". Также на него вынесли постановление за "управление транспортным средством лицом, не имеющим такого права". Водителю за нетрезвую езду грозит 10,2 тысячи гривен штрафа с лишением права управления транспортными средствами на год.

Мужчина был очень пьяным и беспомощным. Патрульные помогли ему добраться домой.

Обратите внимание! Никогда не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь притупляет чувство опасности и замедляет скорость реакции. Это может угрожать вашему здоровью и жизни.



На скутериста составили админпротокол / Фото патрульной полиции Львовщины