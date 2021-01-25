В Моршине на Львовщине, 24 января правоохранители задержали пьяного водителя грузовика. Мужчина пытался дать патрульным 5 тысяч гривен взятки, чтобы те его отпустили и не составляли админпротокол.

Источник: пресс-служба полиции Львовщины. Инцидент случился около 15:30. Пьяный водитель грузовика ехал по дороге, грубо нарушая правила дорожного движения. К теме Взяла 500 долларов взятки: во Львове задержали директора коммунального предприятия ЛГС – фото Как пьяный водитель пытался откупиться от полицейских Около 15: 30 на улице Ивана Франко в Моршине патрульные остановили грузовик DAF, водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения.

За рулем автомобиля находился 46-летний житель Черкасской области.

Во время проверки полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения.

Когда правоохранители начали составлять админпротокол, мужчина предложил им 5 тысяч гривен взятки.

На замечания об уголовной ответственности, которая грозит за подобное правонарушение, водитель не реагировал.

Поэтому на место инцидента приехали следователи и изъяли деньги. Интересно! Управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере 8,4 тысячи гривен с лишением права управления транспортными средствами на год.

Пьяный водитель пытался дать правоохранителям 5 тысяч гривен взятки / Фото полиции Львовщины Что грозит водителю Следователи открыли уголовное производство за предложение неправомерной выгоды должностному лицу. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 4 лет за решеткой. Кроме того, на водителя составили административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.

Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины