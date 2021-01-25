Пьяный водитель грузовика хотел откупиться от полиции 5 тысячами гривен: ему грозит тюрьма
В Моршине на Львовщине, 24 января правоохранители задержали пьяного водителя грузовика. Мужчина пытался дать патрульным 5 тысяч гривен взятки, чтобы те его отпустили и не составляли админпротокол.
Источник: пресс-служба полиции Львовщины.
Инцидент случился около 15:30. Пьяный водитель грузовика ехал по дороге, грубо нарушая правила дорожного движения.
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Как пьяный водитель пытался откупиться от полицейских
- Около 15: 30 на улице Ивана Франко в Моршине патрульные остановили грузовик DAF, водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения.
- За рулем автомобиля находился 46-летний житель Черкасской области.
- Во время проверки полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения.
- Когда правоохранители начали составлять админпротокол, мужчина предложил им 5 тысяч гривен взятки.
- На замечания об уголовной ответственности, которая грозит за подобное правонарушение, водитель не реагировал.
- Поэтому на место инцидента приехали следователи и изъяли деньги.
Пьяный водитель пытался дать правоохранителям 5 тысяч гривен взятки / Фото полиции Львовщины
Что грозит водителю
Следователи открыли уголовное производство за предложение неправомерной выгоды должностному лицу. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 4 лет за решеткой.
Кроме того, на водителя составили административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины
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