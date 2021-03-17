Рекордный штраф за пьяное вождение без прав: львовянин должен уплатить более 71 тысячи гривен
Новые штрафы за нарушение правил дорожного движения начали действовать с полуночи 17 марта. В 1 час ночи во Львове задержали нетрезвого водителя, который не имел при себе документов. Ему выписали штраф в 71,4 тысячи гривен и должны конфисковать автомобиль.
Источник:24 канал
Патрульная полиция Львова остановила авто Toyota Camry на улице Тракт Глинянский. Водитель легковушки 34-летний львовянин, нарушил правила дорожного движения.
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Что известно об инциденте
Во время проверки выяснили, что у мужчины отсутствует водительское удостоверение. Кроме того, он имел признаки алкогольного опьянения. Водитель прошел проверку в медицинском учреждении. Результат – у него в крови 0,98 промилле.
Полицейские во время дальнейшей проверки в базах нарушителей нашли этого водителя. Они обнаружили, что ранее суд уже лишал мужчину водительских прав за управление машиной в состоянии опьянения. В этом году патрульные уже дважды ловили его за рулем в нетрезвом состоянии, поэтому этот случай стал третьим.
Какая ответственность предусмотрена
С сегодняшнего дня, 17 марта, начал действовать обновленный закон об ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения.
В статье о нетрезвом вождении указано: если водителя дважды поймали пьяным в течение одного года, то он должен оплатить штраф в 51 тысячу гривен или отбыть 15 суток административного ареста с лишением права вождения на 10 лет и конфискацией автомобиля.
Дополнительно, руководитель должен оплатить штраф за вождение без прав – еще 20 400 гривен.
Какие еще изменения в законе о нарушении ПДД
- Штраф за превышение скорости движения более чем на 50 километров в час увеличили в 6 раз – максимальная сумма 3 400 гривен.
- За нетрезвое вождение – штрафы от 17 тысяч гривен до 51 тысячи с конфискацией авто.
- За побег с места ДТП, водителю придется заплатить штраф в 3 400 гривен. Дополнительно его могут лишить прав.
- Штрафы за управление авто без права на это могут достигать 40 тысяч гривен.
Ответственность за вождение авто в состоянии опьянения / Инфографика 24 канала
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