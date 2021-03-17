Новые штрафы за нарушение правил дорожного движения начали действовать с полуночи 17 марта. В 1 час ночи во Львове задержали нетрезвого водителя, который не имел при себе документов. Ему выписали штраф в 71,4 тысячи гривен и должны конфисковать автомобиль.

Патрульная полиция Львова остановила авто Toyota Camry на улице Тракт Глинянский. Водитель легковушки 34-летний львовянин, нарушил правила дорожного движения.

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Что известно об инциденте

Во время проверки выяснили, что у мужчины отсутствует водительское удостоверение. Кроме того, он имел признаки алкогольного опьянения. Водитель прошел проверку в медицинском учреждении. Результат – у него в крови 0,98 промилле.

Полицейские во время дальнейшей проверки в базах нарушителей нашли этого водителя. Они обнаружили, что ранее суд уже лишал мужчину водительских прав за управление машиной в состоянии опьянения. В этом году патрульные уже дважды ловили его за рулем в нетрезвом состоянии, поэтому этот случай стал третьим.

Обратите внимание! Этот львовянин – первый в Украине штрафник-рекордсмен, согласно обновленному закону о нарушении правил дорожного движения в Украине.

Какая ответственность предусмотрена

С сегодняшнего дня, 17 марта, начал действовать обновленный закон об ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения.

В статье о нетрезвом вождении указано: если водителя дважды поймали пьяным в течение одного года, то он должен оплатить штраф в 51 тысячу гривен или отбыть 15 суток административного ареста с лишением права вождения на 10 лет и конфискацией автомобиля.

Дополнительно, руководитель должен оплатить штраф за вождение без прав – еще 20 400 гривен.

Важно! В патрульной полиции Львовщины сообщили, что с полуночи 17 марта уже остановили 3 водителей в нетрезвом состоянии.

Какие еще изменения в законе о нарушении ПДД

Штраф за превышение скорости движения более чем на 50 километров в час увеличили в 6 раз – максимальная сумма 3 400 гривен.

За нетрезвое вождение – штрафы от 17 тысяч гривен до 51 тысячи с конфискацией авто.

За побег с места ДТП, водителю придется заплатить штраф в 3 400 гривен. Дополнительно его могут лишить прав.

Штрафы за управление авто без права на это могут достигать 40 тысяч гривен.



Ответственность за вождение авто в состоянии опьянения / Инфографика 24 канала