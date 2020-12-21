В Жовковском районе Львовщины 21 декабря произошло сумасшедшее ДТП – пьяный 19-летний водитель слетел с моста в реку. В результате аварии пассажирка вылетела на дорогу, а водитель и еще один пассажир чуть не утонули.

ДТП произошло около полуночи в селе Вязовая. Благодаря быстрой реакции правоохранителей, мужчины остались живы. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины. Читайте также На Львовщине пьяный священник спровоцировал смертельное ДТП: суд вынес ему приговор Как водитель вылетел с моста в реку Около полуночи в селе Вязовая патрульные заметили авто Volkswagen Caddy, которое двигалось с большой скоростью и "петляло" по дороге. Затем машина слетела с моста в реку.

Из автомобиля выбросило пассажирку. Она лежала на дороге.

В салоне Volkswagen Caddy, который уже начал погружаться под воду, остались водитель и еще один пассажир.

Не теряя ни минуты, правоохранители прыгнули в воду и бросились на помощь.

Один из полицейских разбил окно автомобиля. Через него вытащили водителя, который был без сознания и мог захлебнуться в любой момент.

Позже правоохранители помогли выбраться из машины и пассажиру.

Патрульные оказали пострадавшим первую домедицинскую помощь. На место происшествия приехала скорая.

19-летнего водителя и 16-летнюю девушку, которую выбросило из машины, отвезли в больницу.

Второй пассажир, 28-летний местный житель, от медицинской помощи отказался. Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции Львовщины Правоохранители установили, что 19-летний водитель был пьян Правоохранители установили, что водитель Volkswagen Caddy, который не справился с управлением и съехал в реку, во время совершения ДТП был пьян. Его привлекли к административной ответственности. Благодаря мгновенной реакции патрульных – сержанта полиции Андрея Босого и сержанта полиции Андрея Марушко – все участники аварии остались живы.