Инцидент произошел в марте 2021 года. Правоохранители хотели остановить машину мужчины из-за нарушения правил дорожного движения.

К теме Эпическая погоня: на Львовщине пьяный водитель стрелял в патрульных из ружья – фото

Водитель отстреливался от патрульных из ружья

По материалам следствия, в марте в Запытове пьяный 30-летний житель села Наконечное Второе, управляя автомобилем Chevrolet, нарушил правила дорожного движения.

Мужчина не захотел останавливаться по требованию патрульных и начал убегать.

Впоследствии его авто застряло в поле. Водитель вышел из салона, прихватив с собой охотничье ружье, и продолжил бежать уже пешком.

Во время этого он стрелял в милиционеров.

К счастью, мужчина ни в кого не попал.

В конце полицейские его задержали.

Во время обыска правоохранители изъяли у задержанного кастет и более 1,7 килограмма янтаря, на который у него не было соответствующих документов.

Стоимость драгоценных камней составляет более 17 тысяч гривен.



Водитель стрелял в патрульных из ружья / Фото Львовской облпрокуратуры

Читайте также Не заметил на ночной дороге: на Львовщине водитель Skoda насмерть сбил пешехода – фото

Мужчине грозит пожизненное заключение

Задержанному сообщили о подозрении по 3 статьям Уголовного кодекса:

незаконное приобретение и хранение янтаря;

ношение и хранение кастета без предусмотренного законом разрешения;

покушение на убийство стражей порядка во время выполнения ими служебных обязанностей.

Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 9 до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

Правоохранители уже завершили проводить досудебное расследование. Они направили обвинительный акт в суд. Вскоре судья выберет подозреваемому наказание.



Мужчине грозит пожизненное заключение / Фото Львовской облпрокуратуры



Правоохранители завершили расследование / Фото Львовской облпрокуратуры



Обвинительный акт направили в суд / Фото Львовской облпрокуратуры