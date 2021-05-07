Инцидент произошел в марте 2021 года. Правоохранители хотели остановить машину мужчины из-за нарушения правил дорожного движения.
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Водитель отстреливался от патрульных из ружья
- По материалам следствия, в марте в Запытове пьяный 30-летний житель села Наконечное Второе, управляя автомобилем Chevrolet, нарушил правила дорожного движения.
- Мужчина не захотел останавливаться по требованию патрульных и начал убегать.
- Впоследствии его авто застряло в поле. Водитель вышел из салона, прихватив с собой охотничье ружье, и продолжил бежать уже пешком.
- Во время этого он стрелял в милиционеров.
- К счастью, мужчина ни в кого не попал.
- В конце полицейские его задержали.
- Во время обыска правоохранители изъяли у задержанного кастет и более 1,7 килограмма янтаря, на который у него не было соответствующих документов.
- Стоимость драгоценных камней составляет более 17 тысяч гривен.
Водитель стрелял в патрульных из ружья / Фото Львовской облпрокуратуры
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Мужчине грозит пожизненное заключение
Задержанному сообщили о подозрении по 3 статьям Уголовного кодекса:
- незаконное приобретение и хранение янтаря;
- ношение и хранение кастета без предусмотренного законом разрешения;
- покушение на убийство стражей порядка во время выполнения ими служебных обязанностей.
Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 9 до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.
Правоохранители уже завершили проводить досудебное расследование. Они направили обвинительный акт в суд. Вскоре судья выберет подозреваемому наказание.
Мужчине грозит пожизненное заключение / Фото Львовской облпрокуратуры
Правоохранители завершили расследование / Фото Львовской облпрокуратуры
Обвинительный акт направили в суд / Фото Львовской облпрокуратуры