Инцидент произошел ночью на улице Выговского. Злоумышленникам грозит до 10 лет в тюрьме.

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Мужчины подожгли львовянке балкон

  • В 3:00 патрульные получили вызов на улицу Выговского.
  • Львовянка рассказала, что неизвестные мужчины принесли под ее балкон автомобильную шину и подожгли ее.
  • Вследствие этого балкон квартиры, в которой она живет, загорелся.
  • Все действия злоумышленников зафиксировала камера наблюдения.
  • Полицейские, получив ориентировку, отправились на поиски правонарушителей.
  • Через некоторое время патрульные заметили похожих мужчин на улице Городоцкой.
  • Вероятными злоумышленниками оказались львовянин и житель области в возрасте 30 и 35 лет.

Полум'яний сюрприз: у Львові чоловіки спалили львів'янці балкон – фото
Мужчины подожгли львовянке балкон / Фото патрульной полиции Львовщины

Пострадавшая написала заявление в полицию

Патрульные сопроводили правонарушителей на место инцидента. Там уже работала следственно-оперативная группа. Пострадавшая написала на мужчин заявление.

Предварительная квалификация события  –  "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога". Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 10 лет за решеткой. Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

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Полум'яний сюрприз: у Львові чоловіки спалили львів'янці балкон – фото
Женщина написала заявление в полицию / Фото патрульной полиции Львовщины

Полум'яний сюрприз: у Львові чоловіки спалили львів'янці балкон – фото
Мужчин задержали / Фото Патрульной полиции Львовщины

Полум'яний сюрприз: у Львові чоловіки спалили львів'янці балкон – фото
Правоохранители проводят расследование / Фото Патрульной полиции Львовщины