Инцидент произошел ночью на улице Выговского. Злоумышленникам грозит до 10 лет в тюрьме.
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Мужчины подожгли львовянке балкон
- В 3:00 патрульные получили вызов на улицу Выговского.
- Львовянка рассказала, что неизвестные мужчины принесли под ее балкон автомобильную шину и подожгли ее.
- Вследствие этого балкон квартиры, в которой она живет, загорелся.
- Все действия злоумышленников зафиксировала камера наблюдения.
- Полицейские, получив ориентировку, отправились на поиски правонарушителей.
- Через некоторое время патрульные заметили похожих мужчин на улице Городоцкой.
- Вероятными злоумышленниками оказались львовянин и житель области в возрасте 30 и 35 лет.
Мужчины подожгли львовянке балкон / Фото патрульной полиции Львовщины
Пострадавшая написала заявление в полицию
Патрульные сопроводили правонарушителей на место инцидента. Там уже работала следственно-оперативная группа. Пострадавшая написала на мужчин заявление.
Предварительная квалификация события – "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога". Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 10 лет за решеткой. Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
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Женщина написала заявление в полицию / Фото патрульной полиции Львовщины
Мужчин задержали / Фото Патрульной полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование / Фото Патрульной полиции Львовщины