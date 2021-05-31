По словам мэра Львова Андрея Садового, земельный участок под строительство уже определили. Крематорий будет находиться на балансе города.

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Во Львове объявят архитектурный конкурс

Садовый рассказал, что во Львове уже подготовили весь пакет документов для проведения архитектурного конкурса на строительство крематория. Он начнется в июне.

Планируем до конца лета получить визуализацию, как крематорий будет выглядеть. Следующий шаг – через частно-публичное партнерство определение лучшего партнера,

– отметил городской глава.

Однако, по словам Садового, для партнеров будет одно условие – крематорий должен быть исключительно собственностью города, ведь он не может находиться в частной собственности.

"Мы прошли все горнила согласований, есть земельный участок, решения приняты. Мы планируем к концу 2022 года выйти с объектом, который должен быть готов к работе", – добавил мэр.

Священники поддержали строительство крематория

Садовый отметил, что каждый львовянин будет иметь право выбора. По его словам, есть много случаев, когда человек завещает, чтобы его кремировали. Сейчас, чтобы это выполнить, нужно тело умершего перевезти в Киев, чтобы сжечь его там. После этого прах везут обратно во Львов.

"В мире очень большой процент людей завещают, чтобы их кремировали. Мы перед тем, как этот вопрос вынести в публичную плоскость, беседовали со всеми нашими владыками, представляющими все конфессии", – добавил Садовый.

По его словам, священнослужители поддержали идею строительства крематория. Однако они отметили, что все же, по христианским традициям, после сжигания прах должен быть в земле.

Обратите внимание! Во Львове сейчас собирают подписи за строительство крематория. Петиция уже набрала достаточное количество голосов, однако ее все еще можно поддержать, перейдя по ссылке.