Планируем увеличить количество медбригад примерно до 80, – заместитель мэра Львова Москаленко

В некоторых странах мира уже зафиксировали вспышки нового варианта коронавируса. В то же время во Львове уже приняли решение об увеличении количества медицинских бригад.

Об этом рассказал первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко. В городе планируют заблаговременно подготовиться к случаям нового штамма COVID-19.

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"У нас сегодня были совместные комиссию ТЭБ и ЧС, где были все врачи "ковидных" заведений, они готовятся, то есть подводят кислород, говорим о дополнительных койкоместах", – сказал Москаленко.

Во Львове планируют вакцинировать от 5 тысяч человек в день

По состоянию на 2 июля во Львове готовят резерв медицинских работников на случай вспышки нового варианта вируса. В октябре 2020 года схожую подготовку проводили к волне коронавируса, которая состоялась в марте – это дало возможность сбалансировать ситуацию в городе. В то же время 2 июля местная власть приняла решение, это об увеличении количества медицинских бригад.

У нас сейчас есть в городе до 40 бригад, мы планируем выйти в ближайший период близко (к – 24 канал) 80, а потом поднять еще до 100 медицинских бригад, которые будут осуществлять вакцинацию. То есть чтобы от 5 до 10 тысяч человек можно было в день вакцинировать,

– сказал Андрей Москаленко.

Он добавил, что сейчас город обращается в учреждения, чтобы в период, когда страна находится в зеленой зоне, особенно внимательно соблюдались карантинные ограничения.

Андрей Москаленко о ситуации с вакцинацией во Львове: смотрите видео

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