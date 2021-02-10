В течение последних нескольких дней Львов замело снегом. Коммунальщики работают в усиленном режиме. Однако работы не заканчиваются – 11 февраля, по прогнозам синоптиков, во Львове выпадет 100% месячной нормы снега.

Львовские улицы 10 февраля расчищали 142 единицы техники и 1669 дворников. Несмотря на последствия непогоды, общественный транспорт курсирует без сбоев в графике.

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Во Львове выпадет 100% месячной нормы осадков

Заместитель мэра Львова Ирина Маруняк рассказала, что по данным Гидрометцентра, с 6 по 10 февраля во Львове выпало 132% месячной нормы осадков. На 11 февраля прогноз синоптиков неутешительный – в городе выпадет около 100% месячной нормы осадков.

Из-за сложных погодных условий, в ЛГС провели заседание штаба по уборке города от снега. На заседание пригласили представителей всех причастных служб и приняли ряд решений по борьбе с непогодой.

В связи с сильными снегопадами, прошу владельцев частных авто минимизировать выезд на дороги, чтобы легче было убирать и не было пробок. Также прошу не парковать авто в неустановленных местах, что может блокировать проезд как транспорта, так и снегоочистительной техники,

– отметила Маруняк.

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Коммунальщики работают в усиленном режиме

По словам чиновника, коммунальные службы города работают очень интенсивно. Так, для уборки города от снега ночью 10 февраля привлекли более 130 единиц снегоочистительной техники. Коммунальщики использовали 465 кубических метров пескосмеси и 4 тонны соли.

Сейчас на улицах работает 142 единицы техники. Убираем и вывозим снег из Галицкого района. За минувшие сутки мы вывезли 1400 кубических метров снега,

– добавила Маруняк.

Проблем с общественным транспортом во Львове также нет. Утром по маршрутам выехали 100% трамваев, 90% автобусов АТП № 1 и 70% автобусов частных перевозчиков.

Чиновница рассказала, что утром на работу вышли дворники, которые убирают придомовые территории, тротуары и остановки. 10 февраля к работам дополнительно привлекли 32 единицы техники и 400 человек – военных, работников предприятий, рынков, строительных компаний и тому подобное.

Интересно! На заседании исполнительного комитета, которое состоялось 9 февраля, мэр Львова Андрей Садовый озвучил, что дворников, которые лучше всего будут убирать свои территории, отметят премиями.