Горняки шахты "Лесная" протестовали из-за задолженности зарплаты. 75 шахтеров провели под землей полтора суток. Однако их все же удалось уговорить подняться на поверхность из-за плохого самочувствия некоторых горняков.

Горняки шахты "Лесная" завершили подземную забастовку из-за признаков ОРВИ среди работников. Шахтеры поднялись на поверхность 10 декабря. Об этом в фейсбуке сообщил председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

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Что известно о протесте горняков шахты "Лесная"

75 горняков шахты "Лесная" ГП "Львовуголь" 8 декабря спустились в шахту и отказались работать. Так они протестовали против задолженности по зарплате за сентябрь – ноябрь 2020 года. После этого в пресс-службе ЛОГА рассказали, что деньги на погашение задолженности по зарплате шахтерам поступят 25 декабря.

Обратите внимание! За сентябрь – ноябрь 2020 года горнякам шахты "Лесная" задолжали зарплаты на 60 миллионов гривен.

Волынец 10 декабря сообщил в фейсбуке, что после полутора суток подземного протеста шахтеры поднимаются на поверхность из-за плохого самочувствия.

Председатель регионального объединения Независимого профсоюза горняков Украины во Львовской области Мирослава Кафтан сообщила, что из-за того, что у протестующих были видны признаки респираторного заболевания, кашель, она убедила шахтеров искать другие формы протеста,

– рассказал Волынец.

Председатель профсоюза добавил, что горняки проведут совещание и решат, что делать дальше.