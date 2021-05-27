Будут делать 500 прививок за день: кого на "Арене Львов" будут вакцинировать первыми от COVID-19

На "Арене Львов" 29 мая откроют первый в Украине центр вакцинации против коронавируса. Он будет работать только в выходные дни, однако там будут делать по 500 прививок в день.

Центр будет работать полный рабочий день. Прививки будут проводить 4 бригады – 2 будут работать до обеда и 2 – после.

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Центр вакцинации заработает с 29 мая

На "Арене Львов", которая расположена на улице Стрыйской, с 29 мая заработает большой центр вакцинации от коронавируса. По словам координатора по вакцинации во Львовской области Олега Когута, его открытие состоится примерно в 10:00. Центр будет работать на протяжении всего рабочего дня, но только в субботу и воскресенье.

Первыми на "Арене Львов" будут вакцинировать людей старше 60 лет. В какой именно части стадиона развернут центр вакцинации, пока неизвестно. Однако Когут отметил, что к прививкам привлекут 4 бригады работников.

По две бригады будут работать до обеда, и по столько же – после обеда. Всего к вакцинации будет привлечено около 10 работников, хотя все будет зависеть от нагрузки,

– отметил он.

В бригады войдут врачи, медсестры и студенты медицинских вузов, которые будут наблюдать за людьми после вакцинации. По словам Когута, в выходные в центре будут вакцинировать по 500 человек в день.

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"Арена Львов" – лучшее место для открытия центра

Когут рассказал, что большая площадь "Арены Львов" позволяет должным образом разместить медицинскую часть и прививать большое количество людей.

"Одно из требований для организации вакцинации населения – соответствие определенным площадям. Категория стадиона подходит как нельзя лучше", – отметил координатор.

По его словам, на вакцинацию в центр смогут пройти только те, кто записался на прививку через портал "Дия". Всего в эту очередь уже записались примерно 23 тысячи человек разного возраста. С сегодняшнего дня работники лабораторного центра уже начали им звонить и приглашать на вакцинацию.

Чтобы избежать скоплений людей, желающих приглашают прийти на конкретное время. В среднем для проведения прививки одному человеку нужно 3 – 5 минут.

"В портале "Дия" ведется сепарирование в зависимости от категорийности человека. Например, сейчас мы приглашаем на вакцинацию лиц старше 60 лет. Кто-то отказывается, кто-то провакцинировался, но большинство все же соглашается", – отметил Когут.

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Прививки будут делать препаратом CoronaVac

По словам Когута, прививки на "Арене Львов" будут делать вакциной CoronaVac, которую изготавливают в Китае. Он отметил, что все пройдет быстро и безопасно. Каждая бригада будет использовать сумку-холодильник, которая поддерживает необходимую температуру вакцины в течение 4 – 6 часов.

Если учесть, что до обеда будут работать 2 бригады и столько же после обеда, то проблем с соблюдением холодовой цепи не будет,

– добавил координатор.

Записаться на вакцинацию через портал "Дия" может каждый человек в возрасте от 18 лет.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала