В Галицкой таможне отстранили от работы 46 работников после решения СНБО. Такие дисциплинарные меры ввели из-за возможной причастности таможенников к коррупции и контрабанде.

Руководитель Галицкой таможни Андрей Колобродов 7 апреля подписал приказ об открытии дисциплинарных производств и отстранении от работы 46 работников Галицкой таможни. Список таможенников подготовило управление внутренней безопасности Гостаможслужбы после решения СНБО.

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От работы отстранили 46 таможенников

В Галицкой таможне отстранили от исполнения должностных обязанностей 46 работников 4 таможенных постов. Таким образом исполняют решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по борьбе с коррупцией на таможне.

Списки таможенников, которые могут быть причастны к коррупции, составило управления внутренней безопасности Гостаможслужбы. Колобродов отметил, что в Галицкой таможне начались масштабные мероприятия по обновлению работы всей структуры. Первоначально планируют провести ревизию кадрового состава и аудит деятельности. Также на таможне хотят усилить меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических мероприятий и создать круглосуточный мониторинговый центр.

Это лишь часть мероприятий, которые начинаются для усовершенствования работы Галицкой таможни. Позорная ситуация, когда наибольшее количество обвиняемых в причастности к контрабанде лиц являются работниками нашей таможни, должно быть и будет исправлена,

– отметил Колобродов.

Фото приказа с фамилиями 46 отстраненных таможенников на своей фейсбук странице обнародовал блогер Павел Верещагин. По данным ZAXID.NET, информацию об этих отстранения подтвердили на таможне.

Обратите внимание! Вопрос таможни рассматривали на заседании СНБО 2 апреля. В результате более 100 таможенников со всей Украины отстранили от работы. Больше всего отстранили работников Галицкой таможни.

Смотрите фото приказа об отстранении 46 таможенников / Фото Павла Верещагина

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Кто вошел в список отстраненных таможенников

В списке отстраненных таможенников можно увидеть начальников отделов и главных государственных инспекторов 4 таможенных постов Галицкой таможни. Больше всего отстранили работников таможенного поста "Яворов" – 30 человек. Также отстранили 14 таможенников МП "Мостиска". С постов "Смильница" и "Рава-Русская" отстранили только по 1 работнику.

Ранее приказом председателя Гостаможслужбы Павла Рябикина от 2 апреля аналогичное решение приняли касательно 2 заместителей руководителя Галицкой таможни – первого заместителя Владимира Цабака и заместителя Ярослава Скоромного. По ним также открыли дисциплинарное производство и отстранили от работы.

Обратите внимание! СНБО ввела санкции против 10 украинских контрабандистов. В ТОП-10 оказались 2 львовян: Владимир Дидух и экс-начальник Рава-Русской таможни Иван Бокало. Также под санкции попали 13 компаний из Львовщины, связанные с Бокалом и Дидухом.