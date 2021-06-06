На видео заметно, как несколько мужчин несли по Львову гроб, в котором сидела обнаженная девушка.

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Детали перформанса

Впереди гроба шел человек с плакатом красного цвета. На ролике не видно, была ли на плакате какая-то надпись. Также возле участников этого действа находилась женщина с камерой, которая фиксировала все происходящее.

В гробу же сидела обнаженная девушка. В руках она держала пластиковый стаканчик с жидкостью внутри.

Реакция полиции

Пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская в комментарии 24 каналу отметила, что не владеет информацией об этом перформансе.

Обращений в полицию по этому поводу не поступало, сейчас проверяем информацию,

– заявила Добровольская.

И добавила, что возможно и то, что событие произошло раньше.

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