Избил до смерти: во Львове мужчина убил собственную мать – фото
Во Львове мужчина избил до смерти свою мать / Полиция Львовщины
Во Львове 26 января правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который избил до смерти собственную 81-летнюю мать. Тело погибшей нашла дочь, которая пришла навестить женщину.
Источник: полиция Львовщины
Мужчина избил мать во время ссоры. За такое преступление ему грозит до 10 лет за решеткой.
К теме Во Львове мужчина убил жену на глазах у 3 маленьких детей: фото
Как мужчина убил мать
- Правоохранителям 26 января поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Медовой Пещеры обнаружили тело 81-летней женщины со следами насильственной смерти.
- Тело погибшей нашла ее дочь, которая пришла проведать мать.
- На место вызова сразу выехали правоохранители.
- Тело пенсионерки направили на экспертизу.
- Там медики установили, что смерть женщины наступила в результате телесных повреждений, которые ей нанесли накануне.
- Правоохранители выяснили, что именно 52-летний сын, который проживал вместе с матерью в квартире, избил ее во время ссоры.
Во время ссоры мужчина избил до смерти свою мать / Фото полиции Львовщины
Что грозит львовянину за убийство матери
Следователи сообщили мужчине о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Ему грозит наказание – от 7 до 10 лет за решеткой.
Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения.
Поделиться новостью