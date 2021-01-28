Во Львове 26 января правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который избил до смерти собственную 81-летнюю мать. Тело погибшей нашла дочь, которая пришла навестить женщину.

Источник: полиция Львовщины

Мужчина избил мать во время ссоры. За такое преступление ему грозит до 10 лет за решеткой.

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Как мужчина убил мать

Правоохранителям 26 января поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Медовой Пещеры обнаружили тело 81-летней женщины со следами насильственной смерти.

Тело погибшей нашла ее дочь, которая пришла проведать мать.

На место вызова сразу выехали правоохранители.

Тело пенсионерки направили на экспертизу.

Там медики установили, что смерть женщины наступила в результате телесных повреждений, которые ей нанесли накануне.

Правоохранители выяснили, что именно 52-летний сын, который проживал вместе с матерью в квартире, избил ее во время ссоры.



Во время ссоры мужчина избил до смерти свою мать / Фото полиции Львовщины

Что грозит львовянину за убийство матери

Следователи сообщили мужчине о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Ему грозит наказание – от 7 до 10 лет за решеткой.

Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения.