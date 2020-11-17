В Львове 17 ноября мужчина избил до смерти своего знакомого, который пришел к нему в гости. Злоумышленника задержали и теперь ему грозит тюремное заключение.

Мужчины поссорились во время пьянки. В результате драки пострадавший получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины. Читайте также Угрожал взорвать гранату: на Львовщине пьяный мужчина ограбил магазин – фото Как злоумышленник убил своего гостя Около 9 часов утра медики позвонили в полицию.

Они рассказали, что в квартире одного из домов на улице Зубривской бригада скорой нашла мертвого мужчину.

Медики установили, что он умер от травм головы.

На место вызова приехали правоохранители.

Они выяснили, что именно владелец квартиры избил до смерти своего гостя.

Между 37-летним львовянином и его знакомым около 3 часов ночи возник конфликт во время попойки.

В результате драки мужчина, личность которого еще не установили правоохранители, умер.

Конфликт между мужчинами возник около 3 часов ночи / Фото полиции Львовщины Что грозит злоумышленнику Следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 15 лет за решеткой. Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Сейчас следователи проводят досудебное расследование.

37-летний львовянин избил до смерти своего гостя / Фото полиции Львовщины

Полиция задержала злоумышленника / Фото полиции Львовщины

Мужчине грозит от 7 до 15 лет в тюрьме / Фото полиции Львовщины