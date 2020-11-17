Избил до смерти: во Львове во время пьянки мужчина убил своего гостя – фото
В Львове 17 ноября мужчина избил до смерти своего знакомого, который пришел к нему в гости. Злоумышленника задержали и теперь ему грозит тюремное заключение.
Мужчины поссорились во время пьянки. В результате драки пострадавший получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как злоумышленник убил своего гостя
- Около 9 часов утра медики позвонили в полицию.
- Они рассказали, что в квартире одного из домов на улице Зубривской бригада скорой нашла мертвого мужчину.
- Медики установили, что он умер от травм головы.
- На место вызова приехали правоохранители.
- Они выяснили, что именно владелец квартиры избил до смерти своего гостя.
- Между 37-летним львовянином и его знакомым около 3 часов ночи возник конфликт во время попойки.
- В результате драки мужчина, личность которого еще не установили правоохранители, умер.
Конфликт между мужчинами возник около 3 часов ночи / Фото полиции Львовщины
Что грозит злоумышленнику
Следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 15 лет за решеткой.
Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Сейчас следователи проводят досудебное расследование.
37-летний львовянин избил до смерти своего гостя / Фото полиции Львовщины
Полиция задержала злоумышленника / Фото полиции Львовщины
Мужчине грозит от 7 до 15 лет в тюрьме / Фото полиции Львовщины
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