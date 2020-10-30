Избил до смерти: во Львове женщина умерла после ссоры со знакомым – фото
Во Львове 29 октября жестоко убили 32-летнюю женщину. Во время ссоры знакомый избил ее до смерти. Правоохранители уже задержали мужчину.
Убийство произошло в одном из домов на улице Патона. От побоев женщина умерла на месте. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как мужчина избил львовянку до смерти
- Между 32-летней львовянкой и 34-летним жителем Яворовщины ночью 29 октября возник конфликт.
- Правоохранители установили, что во время ссоры мужчина жестоко избил свою жертву. От побоев женщина умерла на месте.
- Неравнодушные львовяне позвонили в полицию.
- Они рассказали, что в квартире на улице Патона нашли тело женщины без признаков жизни.
- Правоохранители выехали на место вызова. Они обнаружили на теле погибшей многочисленные следы побоев.
Во Львове знакомый избил львовянку до смерти / Фото полиции Львовщины
Что грозит злоумышленнику
На поиски мужчины отправились полицейские, оперативники уголовного розыска, эксперты, кинолог и сотрудники других служб полиции.
Правоохранители установили, что мужчина, избивший до смерти львовянку, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Злоумышленника нашли и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 15 лет в тюрьме.
Вскоре суд изберет мужчине меру пресечения. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование
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