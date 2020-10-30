Во Львове 29 октября жестоко убили 32-летнюю женщину. Во время ссоры знакомый избил ее до смерти. Правоохранители уже задержали мужчину.

Убийство произошло в одном из домов на улице Патона. От побоев женщина умерла на месте. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как мужчина избил львовянку до смерти

Между 32-летней львовянкой и 34-летним жителем Яворовщины ночью 29 октября возник конфликт.

Правоохранители установили, что во время ссоры мужчина жестоко избил свою жертву. От побоев женщина умерла на месте.

Неравнодушные львовяне позвонили в полицию.

Они рассказали, что в квартире на улице Патона нашли тело женщины без признаков жизни.

Правоохранители выехали на место вызова. Они обнаружили на теле погибшей многочисленные следы побоев.



Во Львове знакомый избил львовянку до смерти / Фото полиции Львовщины

Что грозит злоумышленнику

На поиски мужчины отправились полицейские, оперативники уголовного розыска, эксперты, кинолог и сотрудники других служб полиции.

Правоохранители установили, что мужчина, избивший до смерти львовянку, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Злоумышленника нашли и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 15 лет в тюрьме.

Вскоре суд изберет мужчине меру пресечения. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование