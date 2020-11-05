Полиция 4 ноября по горячим следам задержала 39-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве собственного отца – мужчину забили до смерти.

Инцидент произошел в селе Верхнее Турковского района. Злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

Читайте также Во Львове пьяный мужчина стрелял из пистолета в воздух: фото

Как сын убил своего отца

В полицию около 6:30 позвонили местные жители.

Они рассказали, что нашли в доме тело 69-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

На место вызова приехали правоохранители. Они установили, что к смерти местного жителя причастен его 39-летний сын.

Он, вероятно, и избил пенсионера и сбежал из дома. Однако полицейские задержали злоумышленника в том же селе.

Отец и сын жили вместе. Перед убийством мужчины сильно поссорились.

Однако причину ссоры в полиции не сообщили.

Что грозит мужчине за убийство отца

Следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство. Санкция пола предусматривает наказание – от 7 до 15 лет за решеткой.

Полицейские задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.



Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения / Фото полиции Львовщины