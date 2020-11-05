Избил до смерти: на Львовщине сын убил своего отца – фото
Полиция 4 ноября по горячим следам задержала 39-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве собственного отца – мужчину забили до смерти.
Инцидент произошел в селе Верхнее Турковского района. Злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как сын убил своего отца
- В полицию около 6:30 позвонили местные жители.
- Они рассказали, что нашли в доме тело 69-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
- На место вызова приехали правоохранители. Они установили, что к смерти местного жителя причастен его 39-летний сын.
- Он, вероятно, и избил пенсионера и сбежал из дома. Однако полицейские задержали злоумышленника в том же селе.
- Отец и сын жили вместе. Перед убийством мужчины сильно поссорились.
- Однако причину ссоры в полиции не сообщили.
Что грозит мужчине за убийство отца
Следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство. Санкция пола предусматривает наказание – от 7 до 15 лет за решеткой.
Полицейские задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения / Фото полиции Львовщины
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