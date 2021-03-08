Во Львове уличный музыкант Максим Витошинский попал в языковой скандал, который перерос в драку. Инцидент получил широкую огласку, поэтому юноша решил рассказать и свою версию событий

Неудивительно, что у музыканта прежде всего решили все расспросить журналисты русскоязычного издания "Страна" . Интересно, что это именно то медиа, в котором в январе 2021 было "больше всего материалов с манипуляциями" о введении обслуживания на украинском языке (по данным исследования Института массовой информации ).

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Языковой инцидент во Львове: версия музыканта, который пел российские песни

Максим Витошинский рассказал, что в день перед инцидентом он пел на площади, какая-то пара заказала песню Высоцкого об Одессе. После ее выполнения (а эта песня, разумеется, на русском) музыканту сделали замечание: что это неправильно – в центре Львова петь на русском языке.

Я считаю, что у творчества нет языка. Я – русскоязычный украинец. А мой дедушка – Роман Зенонович Витошинский, народный артист Украины,

– заявил парень.

Роман Витошинский – выдающийся украинский оперный певец (годы жизни 1940 – 2019), лирический тенор, уроженец Тернопольской области. Окончил Львовскую консерваторию в 1969, а годом ранее стал солистом Львовского театра оперы и балета. Народный артист Украины – с 1990.

На следующий день после этих событий к Максиму, по его словам, "подлетели семеро", которые "стали все крушить". Что интересно, парень считает ситуацию провокацией: "Я часто пою русские песни и все всем нравится. Мы думаем, что это была провокация". В нападении он обвиняет организацию "Сокол", которая является молодежным крылом партии "Свобода".

Справедливости ради, в сети действительно достаточно видео, которые свидетельствуют о выступлениях Максима Витошинского на русском языке во Львове. И никаких претензий в этих видео к музыканту не зафиксировано.

"У меня проукраинская позиция. Я не несу пророссийских месседжей. Но продолжу петь на русском. Потому что все претензии ко мне не имеют законного обоснования" , – заявил в итоге 20-летний музыкант.

Почему музыканту сделали замечание о песнях на русском

Участница тех событий Виктория Шевчук 4 марта обнародовала в тиктоке видео с подписью: "Мне больно за эту страну и людей, которые отдали свою жизнь за это".

Видео показало, как девушка подошла к уличным музыкантам и попросила прекратить петь песни на языке агрессора в общественном месте . На что получила категорический и грубый отказ.