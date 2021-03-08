Побитый во Львове за российские песни уличный музыкант оказался внуком народного артиста
Во Львове уличный музыкант Максим Витошинский попал в языковой скандал, который перерос в драку. Инцидент получил широкую огласку, поэтому юноша решил рассказать и свою версию событий
Источник:24 канал
Неудивительно, что у музыканта прежде всего решили все расспросить журналисты русскоязычного издания "Страна". Интересно, что это именно то медиа, в котором в январе 2021 было "больше всего материалов с манипуляциями" о введении обслуживания на украинском языке (по данным исследования Института массовой информации).
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Языковой инцидент во Львове: версия музыканта, который пел российские песни
Максим Витошинский рассказал, что в день перед инцидентом он пел на площади, какая-то пара заказала песню Высоцкого об Одессе. После ее выполнения (а эта песня, разумеется, на русском) музыканту сделали замечание: что это неправильно – в центре Львова петь на русском языке.
Я считаю, что у творчества нет языка. Я – русскоязычный украинец. А мой дедушка – Роман Зенонович Витошинский, народный артист Украины,
– заявил парень.
На следующий день после этих событий к Максиму, по его словам, "подлетели семеро", которые "стали все крушить". Что интересно, парень считает ситуацию провокацией: "Я часто пою русские песни и все всем нравится. Мы думаем, что это была провокация". В нападении он обвиняет организацию "Сокол", которая является молодежным крылом партии "Свобода".
Справедливости ради, в сети действительно достаточно видео, которые свидетельствуют о выступлениях Максима Витошинского на русском языке во Львове. И никаких претензий в этих видео к музыканту не зафиксировано.
"У меня проукраинская позиция. Я не несу пророссийских месседжей. Но продолжу петь на русском. Потому что все претензии ко мне не имеют законного обоснования", – заявил в итоге 20-летний музыкант.
Почему музыканту сделали замечание о песнях на русском
Участница тех событий Виктория Шевчук 4 марта обнародовала в тиктоке видео с подписью: "Мне больно за эту страну и людей, которые отдали свою жизнь за это".
Видео показало, как девушка подошла к уличным музыкантам и попросила прекратить петь песни на языке агрессора в общественном месте. На что получила категорический и грубый отказ.
Начало истории об инциденте во Львове Орали песни на русском: прохожие избили уличных музыкантов – видео
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