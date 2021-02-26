Львов 25 февраля получил 42,2 тысячи доз вакцины от коронавируса Covishield, которую изготавливают по лицензии компании Oxford/AstraZeneca. Тогда же начался первый этап вакцинации. Медики рассказали, что пока никаких побочных реакций после прививки не зафиксировали.

Во Львове 25 февраля вакцинировали 50 медработников. На вакцинацию 26 февраля записались около 80 медиков.

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У медиков нет побочных реакций после вакцинации

Во Львове уже второй день подряд вакцинируют медработников больниц, в которых лечат больных коронавирусом. Первыми прививку от COVID-19 получили медики Львовской областной инфекционной больницы.

Директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис рассказал, что пока никаких побочных реакций после вакцинации у медиков не было. Слова чиновника подтвердил директор Львовской областной инфекционной больницы, главный инфекционист Львовщины Сергей Федоренко, который одним из первых получил дозу вакцины Covishield. Медик рассказал, что чувствует себя хорошо.

Ни вчера, ни сегодня никаких побочных реакций у меня не было. Утром расспросил о самочувствии наших работников, которые вчера вакцинировались. Ни повышенной температуры, ни плохого самочувствия, ни боли в месте укола ни у кого не было,

– отметил Федоренко.

Медик надеется, что все будет хорошо, ведь вакцина прошла клинические испытания и ее выпускает известный концерн. По словам Федоренко, только вакцинация может остановить распространение коронавирус.

Во Львове продолжают вакцинировать медиков

Во Львове продолжают вакцинировать медработников больниц, в которых лечат больных COVID-19. Мобильная бригада 26 февраля будет проводить прививки медикам 8 городской клинической больницы. На вакцинацию записались около 80 человек.

Сейчас в Львове вакцинацию проводит одна мобильная бригада, медики которой прошли соответствующее сертифицированное обучение в Киеве по работе с вакциной Covishield.

В начале следующей недели на обучение в столицу поедут региональные тренеры. По возвращении они поделятся добытыми знаниями с членами 14 мобильных бригад. Поэтому в конце недели темпы вакцинации от коронавируса должны ускориться.

Интересно Bloomberg: вакцинация против COVID-19 продолжается в более чем половине стран мира

Коротко о вакцинации в Украине

В Украине 24 февраля началась вакцинация от коронавируса.

Государственный экспертный центр МОЗ зафиксировал 7 "неблагоприятных событий после иммунизации" – один – в Черниговской области и 6 – в Черкасской. Все они были серьезны.

Всего по состоянию на 26 февраля вакцинировали 1 338 человек.

В Украине в течение последних дней зафиксировали рост количества больных коронавирусом.

По состоянию на 26 февраля в стране подтвердили более 8 тысяч новых случаев инфицирования COVID-19.

В течение суток госпитализировали 2762 человека, а от осложнений коронавируса умерли 146 больных.



Как будут вакцинировать украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала