Во Львове продолжается ремонт улицы Степана Бандеры. Согласно проекту, цена реконструкции составляет 216 миллионов гривен. В мэрии рассказали, что стоимость ремонта не завышена – ее подтвердила госэкспертиза.

Обвинения, которые сейчас выдвигают политики по ремонту улицы Бандеры, не подкреплены никакими фактами. Реконструкцию проводят в соответствии с проектно-сметной документацией, которая прошла государственную экспертизу. Об этом рассказала заместитель мэра Львова по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Читайте также Львовщине выделят почти 620 миллионов гривен на ремонт дорог: на что потратят деньги

В мэрии опровергают все обвинения

Маруняк абсолютно не согласна с тем, что стоимость ремонта улицы Бандеры была завышена. Сейчас подрядчик ООО "Онур", который уже более месяца проводит ремонт улицы, еще не получил деньги за выполненные работы. Еще один аргумент чиновника заключается в том, что вся информация о реконструкции есть на сайте ProZorro, где проводились торги.

Изготовленная проектно-сметная документация прошла экспертизу в соответствующей экспертной организации, которая детально изучает всю документацию, все разделы, все расценки, и тогда дает свое заключение. И экспертная организация несет ответственность, в том числе и уголовную, за качество проверки ПСД, и за соответствие цен, которые указаны в проектно-сметной документации. Поэтому ни о каких злоупотреблениях или кражах не может идти речь,

– добавила Маруняк.

Почему ремонт улицы Бандеры так много стоит

Реконструкцию улицы Бандеры планировали еще в 2019 году. Тогда ремонтные работы стоили дешевле. В 2019 году стоимость реконструкции составляла 100 миллионов гривен.

Однако летом 2020 года, когда разработали проектно-сметную документацию и сдали ее на экспертизу, стоимость составила 216 миллионов гривен. Эту цену реконструкции подтвердили все необходимые экспертные проверки. Кроме того, вся документация прошла проверку управления финансового контроля и аудита. Сейчас со всеми документами по ремонту улицы Бандеры можно ознакомиться в ЛКП "Львовавтодор".

К теме 80% стоимости ремонта улицы Бандеры – замена коллектора, – Садовый

Ремонт улицы Бандеры – очень ресурсозатратный

Улицу Бандеры не ремонтировали в течение 50 лет. Там очень сложные инженерные сети. На глубине 6 метров пролегает коллектор диаметром 1,2 метра. Поэтому для того, чтобы безопасно проводить работы по замене коллектора, необходимо устанавливать соответствующие крепления. По состоянию на 13 ноября работники компании-подрядчика заменили 100 метров коллектора.

Также на улице Бандеры пролегает водопровод с обеих сторон. Также там расположены дома, поэтому подрядчик должен осторожно проводить ремонтные работы, чтобы их не повредить. Именно из-за этого проект реконструкции улицы достаточно сложный и дорогой.

К примеру, на тендер ремонта улицы Степана Бандеры подалось только 2 участника, а на ремонт улицы Хуторовки – аж 5 участников. Спросите почему? Потому что на улице Бандеры сложные работы, а на улице Хуторовка не было сложных инженерных сетей, только замена ливневки и водопровода, которые не были на глубине,

– отметила чиновница.

Маруняк заявила, что все свои слова относительно ремонта улицы Бандеры она может подтвердить соответствующими документами. Зато обвинения политиков относительно завышения цены ремонта не подкреплены никакими фактами.