Вскоре должностному лицу сообщат о подозрении. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.

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Чиновника "Нафтогаза" задержали на взятке

СБУ разоблачила во Львовской области масштабную коррупционную сделку, которую организовало руководство одного из филиалов НАК "Нафтогаз Украины".

По данным следствия, чиновник филиала "Новояворовские электросети", которым руководит ООО "Нафтогаз Тепло", наладил схему получения взяток.

В частности, за 1,4 миллиона гривен он гарантировал не создавать искусственных препятствий при подключении жилого дома к электросетям.

Также, он пообещал содействовать в стабильной поставке электроэнергии.

Правоохранители задержали чиновника во время получения им 1 миллиона гривен "аванса".

Смотрите видео, как СБУ задержала чиновника "Нафтогаза":

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Мужчине вскоре сообщат о подозрении

Вскоре должностному лицу сообщат о подозрении в "принятии предложения или получении неправомерной выгоды должностным лицом". Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они проверяют информацию о других фактах получения взяток и возможной причастности к коррупционной схеме.

Операцию по разоблачению сделки проводили оперативники СБУ и следователи Нацполиции при содействии руководства НАК "Нафтогаз Украины".



Мужчину задержали во время получения взятки / Фото СБУ



Должностному лицу скоро сообщат о подозрении / Фото СБУ



Правоохранители проводят расследование / Фото СБУ