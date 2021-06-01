Почти 1,5 миллиона гривен взятки: СБУ задержала чиновника "Нафтогаза" – фото и видео

На Львовщине сотрудники СБУ задержали чиновника одного из филиалов "Нафтогаза". Мужчина за 1,4 миллиона гривен взятки обещал не создавать помех в подключении жилого дома к электросети.
Вскоре должностному лицу сообщат о подозрении. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
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Чиновника "Нафтогаза" задержали на взятке
- СБУ разоблачила во Львовской области масштабную коррупционную сделку, которую организовало руководство одного из филиалов НАК "Нафтогаз Украины".
- По данным следствия, чиновник филиала "Новояворовские электросети", которым руководит ООО "Нафтогаз Тепло", наладил схему получения взяток.
- В частности, за 1,4 миллиона гривен он гарантировал не создавать искусственных препятствий при подключении жилого дома к электросетям.
- Также, он пообещал содействовать в стабильной поставке электроэнергии.
- Правоохранители задержали чиновника во время получения им 1 миллиона гривен "аванса".
Смотрите видео, как СБУ задержала чиновника "Нафтогаза":
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Мужчине вскоре сообщат о подозрении
Вскоре должностному лицу сообщат о подозрении в "принятии предложения или получении неправомерной выгоды должностным лицом". Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.
Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они проверяют информацию о других фактах получения взяток и возможной причастности к коррупционной схеме.
Операцию по разоблачению сделки проводили оперативники СБУ и следователи Нацполиции при содействии руководства НАК "Нафтогаз Украины".
Мужчину задержали во время получения взятки / Фото СБУ
Должностному лицу скоро сообщат о подозрении / Фото СБУ
Правоохранители проводят расследование / Фото СБУ