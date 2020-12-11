Львовский апелляционный суд принял решение о конфискации у мужчины 26,85 тысячи евро. Житель Ужгорода пытался перевезти 36,85 тысячи евро без декларации. Хотя, по украинскому законодательству, так можно перевозить только 10 тысяч евро.

Рассмотрение апелляционной жалобы завершилось в пользу Галицкой таможни. У мужчины, который пытался перевезти 36,85 тысячи евро без декларирования, решили конфисковать почти 27 тысяч евро. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Галицкой таможни.

Интересно Ввозили кроссовки из Китая: таможенники выиграли апелляцию более чем на 21 миллион гривен – фото

Как мужчина пытался перевезти почти 37 тысяч евро без декларации

В октябре 2020 года 38-летний житель Ужгорода направлялся в Германию через пункт пропуска "Львов-аэропорт".

Для прохождения таможенного контроля он выбрал "зеленый коридор". Однако во время таможенного оформления у работников возникло подозрение, что мужчина может иметь скрытые товары.

Его спросили, имеет ли он какие-то запрещенные товары или деньги больше 10 тысяч евро.

Мужчина рассказал, что у него есть 36,85 тысячи евро. Но он эти деньги не задекларировал, поэтому не имел таможенной декларации и разрешения на вывоз валюты.

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил.

10 тысяч евро, которые можно перевозить без декларирования, мужчине вернули, а остальные деньги изъяли.

Какой приговор вынес суд

Таможенники направили дело в суд. Галицкий райсуд Львова вынес приговор мужчине – 1,7 тысячи гривен штрафа и возврат денег, которые изъяли.

Однако Галицкая таможня подала на такое решение апелляционную жалобу. Львовский апелляционный суд ее удовлетворил. Судья отменил постановление Галицкого районного суда. У мужчины конфисковали незадекларированные 26,85 тысячи евро и наложили на него 1,7 тысячи гривен штрафа.