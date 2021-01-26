На Львовщине недалеко от границы с Польшей пограничники остановили микроавтобус украинца. В его машине правоохранители нашли почти 690 литров водки. Происхождение алкоголя и место своего назначения мужчина объяснить не смог.

Источник: Госпогранслужба Украины Микроавтобус мужчины остановили на трассе Шегини – Волица. Сейчас правоохранители проводят следственные действия. К теме Контрабандист-выдумщик: мужчина пытался вывезти 5 тысяч пачек сигарет в двойной крыше Как остановили мужчину с 690 литрами водки неизвестного происхождения Недалеко от границы с Польшей на трассе Шегини – Волица пограничники остановили для проверки микроавтобус Mercedes.

За рулем автомобиля находился украинец.

Пограничники нашли в грузовом отсеке микроавтобуса коробки с алкоголем, которые мужчина перевозил без соответствующих документов.

Водитель не смог объяснить происхождение товара и место его доставки.

Всего мужчина перевозил 1385 бутылок водки сомнительного происхождения, что составляет почти 690 литров. Смотрите фото, как остановили машину с вероятно контрабандной водкой / Фото Госпогранслужбы Что грозит мужчине В действиях мужчины усматривают признаки преступления, а именно – незаконную транспортировку подакцизных товаров с целью сбыта. Санкция статьи предусматривает наказание – от 85 до 170 тысяч гривен штрафа с конфискацией и уничтожением товаров. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Смотрите видео, как пограничники остановили машину с контрабандной водкой: