690 литров водки неизвестного происхождения: на границе задержан предполагаемый контрабандист
На Львовщине недалеко от границы с Польшей пограничники остановили микроавтобус украинца. В его машине правоохранители нашли почти 690 литров водки. Происхождение алкоголя и место своего назначения мужчина объяснить не смог.
Источник: Госпогранслужба Украины
Микроавтобус мужчины остановили на трассе Шегини – Волица. Сейчас правоохранители проводят следственные действия.
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Как остановили мужчину с 690 литрами водки неизвестного происхождения
- Недалеко от границы с Польшей на трассе Шегини – Волица пограничники остановили для проверки микроавтобус Mercedes.
- За рулем автомобиля находился украинец.
- Пограничники нашли в грузовом отсеке микроавтобуса коробки с алкоголем, которые мужчина перевозил без соответствующих документов.
- Водитель не смог объяснить происхождение товара и место его доставки.
- Всего мужчина перевозил 1385 бутылок водки сомнительного происхождения, что составляет почти 690 литров.
Смотрите фото, как остановили машину с вероятно контрабандной водкой / Фото Госпогранслужбы
Что грозит мужчине
В действиях мужчины усматривают признаки преступления, а именно – незаконную транспортировку подакцизных товаров с целью сбыта. Санкция статьи предусматривает наказание – от 85 до 170 тысяч гривен штрафа с конфискацией и уничтожением товаров.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Смотрите видео, как пограничники остановили машину с контрабандной водкой:
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