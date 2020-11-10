В Червонограде задержали 62-летнего мужчину. Злоумышленник во время ссоры едва не убил своего оппонента – ударил ножом в грудь и плечо.

38-летнего мужчину 7 ноября увезли в больницу с ножевыми ранениями. Полицейские установили, что их нанес 62-летний житель Червонограда. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба полиции Львовщины.

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Как злоумышленник едва не зарезал мужчину в Червонограде

В полицию позвонили медики местной больницы.

Они рассказали, что в медучреждение попал 38-летний червоноградец с ножевыми ранениями.

У мужчины были повреждены грудная клетка и плечо.

Правоохранители начали искать злоумышленника, который нанес пострадавшему такие травмы.

Они установили, что мужчину во время ссоры порезал 62-летний житель Червонограда.



Правоохранители задержали 62-летнего злоумышленника / Фото полиции Львовщины

Что грозит злоумышленнику

Следователи сообщили мужчине о подозрении в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 8 лет за решеткой.

Злоумышленника задержали и вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.