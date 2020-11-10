Едва не зарезал мужчину: на Львовщине задержали 62-летнего злоумышленника
В Червонограде задержали 62-летнего мужчину. Злоумышленник во время ссоры едва не убил своего оппонента – ударил ножом в грудь и плечо.
38-летнего мужчину 7 ноября увезли в больницу с ножевыми ранениями. Полицейские установили, что их нанес 62-летний житель Червонограда. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба полиции Львовщины.
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Как злоумышленник едва не зарезал мужчину в Червонограде
- В полицию позвонили медики местной больницы.
- Они рассказали, что в медучреждение попал 38-летний червоноградец с ножевыми ранениями.
- У мужчины были повреждены грудная клетка и плечо.
- Правоохранители начали искать злоумышленника, который нанес пострадавшему такие травмы.
- Они установили, что мужчину во время ссоры порезал 62-летний житель Червонограда.
Правоохранители задержали 62-летнего злоумышленника / Фото полиции Львовщины
Что грозит злоумышленнику
Следователи сообщили мужчине о подозрении в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 8 лет за решеткой.
Злоумышленника задержали и вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
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